Poklukar o romski problematiki: Aktivnosti Policije že dajejo rezultate

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je obisk ocenil kot uspešen. Dialog z občinami je pomemben. Policija zagotavlja visoko stopnjo varnost na območju Republike Slovenije, v tem delu jugovzhodne Slovenije je nekoliko padla. Poleti je bilo nekaj perečih situacij, ki pa jih policija s svojim delom obvladuje. Ob tem je pohvalil delo policije na tem območju, ki je sicer še vedno obremenjena tudi z nezakonitimi migracijami in preprečevanjem tihotapljenja ljudi, so sporočili iz ministrstva za notranje zadeve.

Direktor Policijske uprave Novo mesto Igor Juršič je vodstvu ministrstva in policije predstavil varnostne razmere v občini in okrepljene aktivnosti policistov na varnostno obremenjenih območjih. Zaradi stalne prisotnosti policije je manj kršitev, kar pozitivno ocenjujejo tudi okoliški prebivalci. Aktivnosti policije že dajejo rezultate, je po sestanku na novomeški občini povedal minister Poklukar. "Nisem pa še zadovoljen s stanjem varnosti na tem območju, zato policija nadaljuje s svojimi aktivnostmi. Vesel sem, da sem slišal pohvalo župana Mestne občine Novo mesto za delo policije. Predvsem sem zadovoljen s sodelovanjem Policijske uprave Novo mesto z županom in občinsko upravo. To se kaže v sodelovanju z medobčinskim inšpektoratom, kjer policisti sodelujejo v mešanih patruljah. Vse to pomembno prispeva k stopnji varnosti na tem območju in tudi varnosti v romskih naseljih."