Poklukar: Pri protestih je šlo za festival opozicijskih strank

Zaradi napada na kmeta na ljubljanski Ježici, so tam pripravili protestni shod. Krajani so opozorili na "vse slabšo varnost v okolici" in pozvali vlado, policijo in občino k ukrepanju. Krajani so protestirali tudi v Šentjerneju na Dolenjskem, kjer prav tako pravijom, da se ne počutijo več varno. Kaj so se na pritožbe in opozorila krajanov odzivajo v pristojni?

Notranji minister Boštjan Poklukar je povedal, da ne drži, da je varnost poslabšana. "Vsa kazniva dejanja nasilnih napadov na posameznike, tako župana občine Ribnica, kot dva napada v Šetnjerneju in pri Ljubljani, so bila preiskana. Slovenska policija je storilce prijela. Nekateri so v pridržanju. Tukaj je policija uspešno preiskala ta kazniva dejanja. Obsojam tovrnstno nasilje predstavnikov romske skupnosti nad posamezniki. To je nedopustno. Verjamem, da bo pravosodni stistem naredil tisto kar je treba," je povedal.

Pozval je vse, da se vzdržijo nasilnih dejanj in napadov na posameznike. "Slovenska policija bo storila vse, da bodo taka dejanja preiskana ustrezno." Dodal je, da je policija na jugovzhodu Slovenije aktivna z različnimi enotami, tudi tistimi, ki so pod pristojnostjo Generalne policijske uprave. V tem delu je že od lani povečana policijska sila.

Minister je povedal, da je v rednem stiku z župani občin, kjer so se napadi zgodili.

Glede protestov je dejal, da imajo krajani seveda pravico do protesta, da pa je hkrati šlo za "festival opozicijskih strank". Ob tem je izpostavil, da je "vlada Roberta Goloba edina, ki se je reševanja te problematike dejansko lotila". Ob tem je dejal, da težav ni mogoče rešiti "čez noč".

Glede poziva poslanca SDS Žana Mahniča k oboroževanju, je minister dejal, da je to nedpustno.