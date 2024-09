Poklukar o romski problematiki: Za umiritev razmer je nujen dialog

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes sestal s predstavniki regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike iz Novega mesta, Kočevja, Brežič, Šentjerneja, Škocjana in Grosupljega.

"Imeli smo izredno izčrpen sestanek, saj se je na področju romske problematike nabralo kar veliko zadev, ki so jih predstavniki civilne iniciative danes predstavili," je povedal. Predstavniki civilne iniciative so podali več pobud in predlogov. Ker se nekateri nanašajo na druge resorje, jih bo minister posredoval pristojnim ministrstvom.

"Mi smo tisti prvi na terenu, saj v prvem delu rešujemo varnostno problematiko. V drugem delu pa, verjamem, bodo ostali resorji naslovili tudi integracijski del," je dejal in pozval Zvezo Romov Slovenija in Svet romske skupnosti, da pristopita k reševanju problematike v posameznih občinah.

V sredo se Poklukar odpravlja še v Šentjernej, kjer bodo z županom in ostalimi predstavniki občine prav tako razpravljali o romski tematiki.