Vlada sprejela novo strategijo na področju priseljevanja

Državna sekretarka Tina Heferle je povedala, da se je vlada zavezala, da bo na področju priseljevanja prenovila migracijsko politiko ter jo naredila modernejšo. Po njenih besedah so upoštevali spreminjajoč globalni kontekst in dogajanje v naši okolici.

Poklukar je dodal, da je bila prejšnja strategija napisana leta 2019 in je nekoliko zastarela, zato so jo posodobili. Gre sicer za izrazito medresorski dokument, pri pripravi katerega so sodelovala različna ministrstva, pa tudi nevladne organizacije. Za namen priprave dokumenta je bila ustanovljena medresorska delovna skupina.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je uvodoma pojasnil, da so na ministrstvu v skladu s koalicijsko zavezo pripravili dve strategiji. Integracijsko strategijo so sprejeli že lani decembra, zdaj pa je vlada sprejela še dokument, ki zadeva področje prisiljevanja.

V dokumentu so opredeljeni štirje strateški cilji. Prvi je po besedah generalnega direktorja Direktorata za migracije Mateja Torkarja je prvi cilj osredotočen na zunanje delovanje, usmerjeno v odpravo vzrokov za priseljevanje in naslavljanje posledic podnebnih sprememb. Cilj opredeljuje različne aktivnosti razvojnega in humanitarnega delovanja, dvostranskega sodelovanja z državami, vključno z državami izvora in tranzita ter delovanje v mednarodnih organizacijah.

Drugi cilj je usmerjen v spodbujanje zakonitega priseljevanja zaradi zaposlitve oz. dela. Ima več podciljev, ki se nanašajo na sklepanje sporazumov o zaposlovanju, na izboljšanje zakonodajnega okvira, nadzora nad izvajanjem predpisov in odpravo administrativnih ovir.

Tretji cilj je osredotočen na zaščito življenja in na obravnavo vidikov prisilnih razselitev, predvsem v okviru mednarodne in začasne zaščite ter različnih zakonitih poti do zaščite. Četrti strateški cilj pa obravnava vpliv migracij na notranjo varnost. V tem delu obravnava izzive, povezane z nedovoljenim priseljevanjem, politiko vračanja, odkrivanja in pregona organiziranih kriminalnih združb s poudarkom na tihotapljenju migrantov in trgovini z ljudmi.

Poklukar je še poudaril, da je strategija, v kolikor v praksi ne deluje, "samo list papirja", kar si na ministrstvu ne želijo. Povedal je, da bodo spremljali učinkovitost in izvajanje strategije, v kolikor bodo potrebne spremembe, pa jih bodo tudi izvedli.