Poklukar ob dnevu Policije: depolitizacija ne sme postati lov na čarovnice

Boštjan Poklukar je poudaril, da je Policija demokratična, avtonomna, enotna in moderna organizacija, ki spoštuje človekove pravice in svoboščine. Dodal je, so se zaradi povečanja zaupanja javnosti v Policijo in ministrstvo ter zaradi transparentnosti sistema odločili povabiti medse vse demokratične nadzorne mehanizme v državi. "Sporočamo jim, da so pri nas vedno dobrodošli," je dejal.

Na slovesnosti so dvanajstim prejemnikom podelili veliki ščit z bronasto zvezdo, najvišje priznanje policije. Temeljno gibalo programa proslave pa je bilo spoštovanje policistov in njihovega dela v skupnosti.

Na ministrstvu sta v pripravi noveli zakona o nalogah in pooblastilih Policije ter zakona o organiziranosti in delu Policije, poleg tega pa tudi resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete, jeseni bodo začeli še s pripravo resolucije o določanju nadzornih organov Policije, je spomnil minister.

Po Poklukarjevih besedah se v postopkih sprejemanja teh temeljnih zakonov o Policiji "ne smemo bati strokovne in politične razprave". K temu je dodal, da "depolitizacija Policije ne sme nikoli postati politični lov na čarovnice, ampak samo pravni postopek, v katerem bo to, ali je kdo prekoračil zakonska pooblastila, iskalo specializirano državno tožilstvo in predložilo sodišču". Pripomnil, je da vseeno upa, da se v primeru ukrepanja Policije ob množičnih demonstracijah to zgodi čim prej. Po ministrovih besedah je poklic policista med mladimi vse bolj zaželen, sistematičen pristop k zaposlovanju pa daje rezultate. Zatrdil je tudi, da je vlada Roberta Goloba zagotovila Policiji vse pogoje za nemoteno delovanje in kakovostno opravljanje policijskih storitev.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Senad Jušić je na proslavi poudaril pomen varnosti in požrtvovalnost policistov, tako v času osamosvajanja Slovenije kot danes, zaradi česar ga motijo "pogosto neupravičene kritike javnega sektorja". V Portorožu so se spomnili tudi lani umrlega prvega poveljnika specialne enote policije Vinka Bezjaka. Jušić je razglasil, da se vadbeni center Policije po novem imenuje Vadbeni center Vinka Bezjaka Gotenica.

Ob dnevu Policije je delegacija ministrstva za notranje zadeve, Policije in Združenja Sever pod vodstvom ministra za notranje zadeve položila vence v Parku spomina v Tacnu in nato še pri Pomniku padlim v vojni za Slovenijo na Novih Žalah v Ljubljani.

Slovenska policija svoj dan obeležuje 27. junija v spomin na dogodek leta 1991, ko so se policisti, tedaj še miličniki, spopadli z jugoslovansko vojsko na mejnem prehodu Holmec. Tam sta padla dva miličnika, v vojni za Slovenijo pa so umrli še štirje. "Policisti vseskozi skrbijo za mir in varnost naših življenj in premoženja, pri čemer tvegajo in žal izgubijo tudi svoja življenja," pa so ob dnevu Policije zapisali na MNZ.