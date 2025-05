Poklukar zanika razpad CVZ

Minister Boštjan Poklukar po tem, ko se je veselil odločitve predsednice, odgovarja na očitke o novem kaosu v centru za varovanje in zaščito. Mu je pri obljubljeni reorganizaciji spodletelo? "Ne, odločno zanikam, da gre za kakršen koli razpad centra za varovanje in zaščito, CVZ je v reorganizaciji," odgovarja.

Neuradno naj bi bili v uradu skeptični do nekaterih sprememb, novih pravil, ki jih uvajajo na policiji. "Ta reorganizacija je prinesla nekaj negotovosti, kajti vsi varnostniki policisti bodo morali iti skozi ponovni konkurs," pravi dr. Miroslav Žaberl. V praksi bi lahko to pomenilo kadrovsko prevetritev ekipe, prav tako predsednica naj ne bi bila navdušena nad novim sistemom, ko gre za urnike varnostnikov. Ti naj bi se namreč pogosteje izmenjevali, kar je med vrsticami potrdil tudi minister: "Tudi odločba delovne inšpekcije, da varnostniki prekoračujejo delovni čas, in je bila naloga policije, da znotraj CVZ to tudi uredi."



In kakšne so lahko za center za varovanje in zaščito posledice drobljenja?

Da bi bila enotna centralizirana služba verjetno bolj zaželena, tako Žaberl, a v isti sapi pravi, da so tudi takšne, tudi po zakonu, rešitve možne in ne nujno slabše: "Morda me je malce presenetilo, ampak to ni nobeno ostro sporočilo policiji."

Bolj ostro pa nekdanji šef policije Boštjan Lindav, tudi zaveznik nekdanje ministrice, zdaj predsedničine svetovalke, Tatjane Bobnar: "Me pa čudi taka odločitev predsednice države, ker je videla koliko prahu je dvignila ustanovitev pri PV, in žal za moje pojme daje napačen signal tudi širši javnosti."