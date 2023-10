Poklukar podpisal odredbo o začasnem nadzoru na meji

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je podpisal Odredbo o določitvi mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko, na katerih je med trajanjem začasnega ponovnega nadzora dovoljeno prehajati državno mejo. Vlada Republike Slovenije je včeraj namreč izdala odlok, s katerim se v noči s petka na soboto na notranjih mejah Slovenije s Hrvaško in Madžarsko uvede začasni ponovni nadzor. Ta bo trajal do 30. oktobra 2023.

icon-expand Mejni prehod Gruškovje FOTO: AP

Začasna ponovna uvedba nadzora je ukrep v skrajni sili, ki je sorazmeren glede na ugotovljeno grožnjo, so sporočili iz ministrstva. Ukrepi se bodo izvajali koordinirano in v sodelovanju s policijami Italije, Hrvaške in Madžarske.



Kot smo že poročali, so osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU državljani EU in državljani Norveške, Islandije, Lihtenštajna, Švice in njihovi družinski člani ne glede na državljanstvo. Prav tako so to državljani tretjih držav in njihovi družinski člani ne glede na njihovo državljanstvo, ki imajo v skladu s pogodbami med Unijo in njenimi državami članicami na eni strani in temi tretjimi državami na drugi strani pravico do prostega gibanja, ki je enakovredna pravici državljanov Unije.

Kako bo v desetdnevnem obdobju urejeno prehajanje meje s Hrvaško?



Za prehajanje notranje kopenske meje s Hrvaško je določenih 12 mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet:

- Sečovlje (Sicciole) – kontrolna točka,

- Dragonja (Dragogna),

- Sočerga,

- Starod,

- Jelšane,

- Petrina,

- Metlika,

- Obrežje,

- Dobovec,

- Gruškovje,

- Zavrč in

- Petišovci.



Za prehajanje notranje kopenske meje s Hrvaško je določenih sedem mejnih prehodov za mednarodni železniški promet:

- Rakitovec,

- Ilirska Bistrica,

- Metlika,

- Dobova,

- Rogatec,

- Središče ob Dravi in

- Lendava.



Za prehajanje notranje kopenske meje s Hrvaško samo za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije, je določenih 12 mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet:

- Podgorje,

- Babno polje,

- Vinica,

- Slovenska vas,

- Rigonce,

- Orešje,

- Bistrica ob Sotli,

- Imeno,

- Rogatec,

- Ormož,

- Središče ob Dravi in

- Gibina.

Na MNZ potnike na mejnih prehodih pozivajo, naj upoštevajo določbe glede upravičenosti prehoda meje na posameznem mejnem prehodu, spremenjen prometni režim, upoštevati pa morajo tudi navodila policistov in se podrediti mejni kontroli. Pri prehodu meje morajo pokazati veljaven dokument za prestop meje, zato naj pred prehodom meje preverijo veljavnost potovalnih dokumentov.

Prehajanje meje z Madžarsko



Za prehajanje notranje kopenske meje z Madžarsko sta določena dva mejna prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet:

- Dolga vas – Hosszúfalu in

- Pince (avtocesta) – Pince.



Za prehajanje notranje kopenske meje z Madžarsko je določen en mejni prehodi za mednarodni železniški promet:

- Hodoš - Hodos.



Za prehajanje notranje kopenske meje z Madžarsko samo za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije, je določenih šest mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet:

- Pince (lokalna cesta) – Pince,

- Prosenjakovci – Pártosfalva,

- Hodoš – Hodos,

- Kobilje,

- Čepinci in

- Martinje.

Zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu se je pred dnevi Italija odločila uvesti nadzor na naši skupni meji. Bistvo tega začasnega ukrepa, ki bo trajal od 21. oktobra do 30. oktobra 2023, je preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala, so pojasnili na ministrstvu.