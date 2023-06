Poklukar: Noben policist zaradi ukinitve schengna ni izgubil službe

Na ministrstvu za notranje zadeve so spomnili, da se v policiji po vstopu Hrvaške v schengen uvaja kadrovska in organizacijska prilagoditev dela. Sporazum omogoča postopno prilagajanje delovanja slovenske policije, kot to predvideva strategija dela in organizacije slovenske policije po vstopu Hrvaške v schengensko območje.

Sporazum ureja tudi položaj uslužbencev policije, ki delo nadaljujejo v novoustanovljenih organizacijskih enotah ali bodo premeščeni v druge organizacijske enote. Pri premestitvah se v čim večji meri upošteva želje oz. prošnje zaposlenih, kot so jih izrazili v spletnih vprašalnikih oz. individualnih pogovorih, so pojasnili na ministrstvu.

Podpredsednik Sindikata policistov Slovenije Adil Huselja je pojasnil, da gre za približno 1300 schengenskih policistov, ki so bili večinoma premeščeni na policijske postaje za izravnalne ukrepe, zdaj pa se začenjajo še postopki premeščanj na druge policijske postaje v notranjosti države.

Huselja je ocenil, da je sporazum dober in bo omogočal premestitve v skladu s potrebami policije in hkrati z upoštevanjem osebnih okoliščin policistov.

Boštjan Poklukar je ob tem izrazil zadovoljstvo, da zaradi premestitev ni nihče izgubil službe in ob tem ni prišlo do odliva kadrov v druge notranje varnostne sisteme.

Minister je s predsednikom Policijskega sindikata Slovenije Rokom Cvetkom in podpredsednikom Sindikata policistov Slovenije Adilom Huseljo ob tem podpisal še aneks številka 3 h kolektivni pogodbi za policiste, ki ureja izplačila ur za delo v stalnih organih sindikata.

Po podpisu se je predstavnikoma sindikatov še zahvalil za konstruktivno in tvorno sodelovanje.