Poklukar: Posavje je varno, razmere glede migracij pa stabilne

Boštjan Poklukar in Senad Jušić v pogovoru z lokalnimi policisti v Posavju

Med drugim sta notranji minister Boštjan Poklukar in generalni direktor Policije Senad Jušić obiskala policijski postaji Krško in Kostanjevica na Krki. Skupaj z županom Občine Kostanjevica na Krki Robertom Zagorcem so si ogledali delo Policije na terenu.

"Slovenija je varna država, ena najvarnejših na svetu, in tudi Posavje kot regija je varno. Stanje na področju migracij je stabilno, sicer povečano za nekaj več kot deset odstotkov. Še vedno so tihotapci tisti, ki poganjajo celotno migracijo po zahodnobalkanski poti in tudi pri tem je policija izredno učinkovita," je ob tem dejal Poklukar.