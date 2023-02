Poklukar najprej v boj s korupcijo, ožje ekipe še ne razkriva

Novoizvoljeni minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je prepričan, da bo svoje delo na resorju dobro opravljal vse do izteka mandata. Svoje ožje ekipe še ne razkriva, prav tako ne, ali se obetajo menjave na čelu Policije. "Z vsako spremembo na vrhu resorja pride tudi do določenih sprememb," pa je dejal po izvolitvi na ministrsko funkcijo.

V izjavi po izvolitvi je Poklukar med prioritetami svojega dela znova navedel boj s korupcijo, upravljanje migracij, depolitizacijo, profesionalizacijo in modernizacijo policije. Poklukar, ki je funkcijo notranjega ministra opravljal že v času vlade Marjana Šarca, tako zatrjuje, da se vrača na resor, ki ga dobro pozna. Kdo bo zasedel mesta državnih sekretarjev, to funkcijo sta do zdaj na notranjem ministrstvu opravljala Branko Lobnikar in Tina Heferle, minister danes še ni razkril.

Dvome opozicijskih SDS in NSi o njegovi strokovnosti in neodvisnosti je zavrnil z besedami, da za opozicijo noben minister ni dovolj učinkovit.

Glede morebitni političnih pritiskov na delo policije pa je Poklukar poudaril, da je generalni direktor policije neodvisen in samostojen, zato je delo znotraj policije njegova pristojnost . "Je pa minister za notranje zadeve tisti, ki z rednimi in izrednimi usmeritvami nalaga delo Policiji," je dodal.

Golob: Poklukar pozna vse sisteme

Robert Golob je v obrazložitvi Poklukarjeve kandidature poudaril, da kandidat za novega ministra za notranje zadeve natančno ve, da je biti minister politična funkcija. Prepričan je, da bodo Poklukarjeve prioritete, med katerimi je tudi boj proti korupciji, zaznamovale delo celotne države.

Poklukar s svojimi delovnim izkušnjami na področjih zaščite, reševanja in vojske ter vodenja resorja za notranje zadeve v vladi Marjana Šarca po oceni Goloba pozna vse sisteme in je zaradi tega človek, ki se bo v ta sistem z lahkoto vpeljal na pravi način.

Golob je danes ponovil tri prednostne naloge Poklukarja, ki jih je slednji izpostavil že na predstavitvi pred matičnim parlamentarnim odborom. Po premierjevi oceni bodo te prioritete zaznamovale ne samo delo Policije in notranjega ministrstva, pač pa celotne države.

Na prvo mesto je Poklukar postavil boj proti korupciji, kar je tudi prioriteta cele vlade, je poudaril Golob. Vsesplošna korupcija se je v zadnjem času razmahnila, Slovenija pa neslavno pada na lestvicah zaznave korupcije. "Temu moramo narediti konec," je dejal in napovedal tudi spremembo kazenske zakonodaje ter sodne reforme, če bo treba.

Med Poklukarjevimi prednostnimi nalogami bo tudi upravljanje migracij. Kot je danes dejal Golob, bodo nadaljevali z umikom ograje na slovensko-hrvaški meji. "Jasno pa je tudi, da moramo od vstopa Hrvaške v schengen okrepiti nadzor nad zunanjo schengensko mejo. Slovenija bo aktivno sodelovala tudi pri tem, kako pomagati sosednji Hrvaški, da bo nadzor nad njeno schengensko mejo bolj učinkovit," je napovedal.

Tretja Poklukarjeva prioriteta pa je depolitizacija Policije. Po Golobovih besedah Poklukar natančno ve, da je biti minister politična funkcija in da se zaveda razmejitve med Policijo, Direktoratom za Policijo in druge varnostne nalogame ter ministrom. "Verjamem, da so nesporazumi, ki smo jim bili priča v preteklem letu na tej relaciji, stvar preteklosti, ker se Boštjan Poklukar zaveda, da je politični funkcionar, in zaveda se, kje so meje, ki jih ne sme prestopiti v relaciji do Policije," je poudaril predsednik vlade.

Poleg depolitizacije ministrski kandidat napoveduje tudi profesionalizacijo Policije, tudi s pripravo kariernega napredovanja. "Sredstva za to, da se Policija dejansko in dokončno modernizira, so v proračunu za letošnje leto in prihodnje leto zagotovljena, Boštjan Poklukar pa je tisti, ki bo to modernizacijo tudi izpeljal," je prepričan Golob.