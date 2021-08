Predlog reorganizacije ZZZS: 'Minister hoče še dodatno omejiti avtonomijo'

Zavod za zdravstveno zavarovanje ali po domače zdravstvena blagajna. Letno razporeja 3,3 milijarde evrov, ki jih vlada nameni za zdravstvo. S tem denarjem bi vsako leto lahko zgradili tri druge tire. Z milijardami trenutno upravlja 45-članska skupščina, sestavljena iz tistih, ki za obvezno zavarovanje plačujejo največ – zavarovanci in delodajalci. Vlada ima štiri predstavnike. Po novem bi to skrčili na 11-članski svet zavoda, kjer bi imela vsakokratna oblast pet svojih ljudi.

"Ocenjujemo, da je samo še ena parcialna novela tega zakona. Ki pa ne rešuje trenutnih bistvenih in perečih težav obveznega zdravstvenega zavarovanja," pravi Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS.

Ob tem minister Janez Poklukar predlaga, da bi lahko z vetom arbitrarno ustavil vsako odločitev zdravstvene blagajne. Vse z argumentom, da bi tako dobili bolj učinkovito upravljanje in bolj gibko strukturo. "Svet je sestavljen tako, da bo imela država aktivno vlogo, a ne prevladujoče. S tako sestavo preostale deležnike spodbuja h kar najaktivnejšemu sodelovanju," razlaga Poklukar.

Lučka Böhm, predsednica skupščine ZZZS: "Tukaj gre za temelje demokracije. Minister hoče še dodatno omejiti avtonomijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Pravzaprav že absurdno. Že sedaj potrebujemo njegovo soglasje za praktično vsako odločitev."

Gre za obrat in degradacijo zdravstvene blagajne?

Nasprotovanje Poklukarjevim tektonskim premikom je celo združilo tradicionalne nasprotnike – sindikate in delodajalce. Oboji opozarjajo, da to lahko pomeni obrat in degradacijo zdravstvene blagajne na enega od oddelkov zdravstvenega ministrstva.

GZS: "Pričakujemo, da boste sprejeli naše argumente in umaknili predlog zakona." "To je neka politična odločitev. Mi menimo, da je to velika napaka in v nasprotju s tradicijo obveznih zdravstvenih zavarovanj v kontinentalni Evropi, ne samo v Sloveniji," je prepričana Böhmova.

Da minister sprememb ni argumentiral niti analiziral učinkov, sporoča tudi prvak Desusa Ljubo Jasnič in predlaga umik novele. Brez podpore parlamentarnega jezička na tehtnici pa manjšinska vlada v državnem zboru težko sprejema najbolj pomembne zakone. Res pa, da poslanci Desusa pogosto ne sledijo volji vodstva stranke. Kar usodo Poklukarjevih sprememb, ki jih za zdaj ne misli umakniti, dela še bolj negotove.