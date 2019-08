Poklukar prevzema vodenje največje slovenske bolnišnice

Svoj štiriletni mandat na čelu največje slovenske bolnišnice začenja Janez Poklukar. Med svoje prioritete uvršča urejanje odnosov in zagotavljanje boljšega vzdušja med zaposlenimi ter ureditev razmer na otroški srčni kirurgiji.

Novi generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Janez Poklukar danes začenja štiriletni mandat. V nedavnem intervjuju za STA je ocenil, da se bo z vodenjem največje bolnišnice v državi očitno podal v nekaj povsem novega. Tudi zaradi pritiskov, s katerimi se kot direktor jeseniške bolnišnice ni srečal. Mu bo uspelo tudi UKC Ljubljana spraviti iz rdečih številk? Poklukar, ki je po izobrazbi zdravnik, je bil na čelu jeseniške bolnišnice pet let in jo je potegnil iz rdečih številk. Podoben izziv, a v bistveno večjem obsegu, ga čaka tudi v UKC, ki se že več let spopada z izgubo. V zadnjem desetletju je pozitivno posloval leta 2008 in 2017, ko je začel veljati interventni zakon za sanacijo bolnišnic. Lansko leto je končal z 22,4 milijona evrov primanjkljaja.

Janez Poklukar je bil pet let na čelu jeseniške bolnišnice. FOTO: Bobo

Urejanje odnosov in zagotavljanje boljšega vzdušja med zaposlenimi sta med prioritetami Poklukarjevega vodenja UKC, ki se po številu zaposlenih in postelj uvršča med največje bolnišnice v Srednji Evropi. Ob tem se zaveda pomena ustreznega nagrajevanja zaposlenih in pričakuje, da bo ministrstvo za zdravje tudi na tem področju poskrbelo za ustrezne zakonodajne spremembe. Ureditev razmer na otroški srčni kirurgiji Napovedal je, da bo med njegovimi prvimi potezami v vlogi generalnega direktorja ureditev razmer na otroški srčni kirurgiji, kar bo zagotovilo varno obravnavo otrok. Tudi v tem primeru je po njegovih besedah pomembno, da bo vodstvo UKC vzpostavilo pogoje, ki bodo zaposlenim omogočili udejanjiti njihov strokovni potencial, obenem pa bodo imeli priložnost za karierno napredovanje.

UKC Ljubljana je dobil novega generalnega direktorja. FOTO: Bobo