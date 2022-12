Poklukar: Prizadevali si bomo, da se zdravstvena oskrba krepi, ne pa slabi

Na morebitno reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči se je odzval tudi nekdanji minister za zdravje Janez Poklukar oziroma njegova gorjanska svetniška lista. Kot so sporočili iz liste, si bodo skupaj z ZD Bled prizadevali, da se zdravstvena oskrba krepi, ne pa slabi. Proti reorganizaciji se je postavil tudi novi tržiški župan.

V Listi Janeza Poklukarja ne poznajo konkretnega predloga o reorganizaciji službe NMP in se bodo nanj odzvali, ko bo v javni obravnavi. Se pa v javnih občilih v predlogu reorganizacije omenja tudi ukinitev ekipe nujne medicinske pomoči na Bledu, ki pokriva področje občin Gorje, Bled in Bohinj, čemur odločno nasprotujejo. Kot so poudarili, se strinjajo z direktorjem Zdravstvenega doma (ZD) Bled Leopoldom Zonikom, da bi bil prevzem NMP ob sobotah, nedeljah in ponoči s strani urgentnega centra ob Splošni bolnišnici Jesenice strokovno neutemeljen in zgrešen. Odzivni čas bi se zaradi vožnje z Jesenic do Bleda podaljšal za dodatnih 20 minut.

Lista Janeza Poklukarja, ki ima v gorjanskem občinskem svetu večino, je županu Petru Torkarju, ki je na županskih volitvah za las premagal Poklukarja, poslala pobudo, da se v okviru pogovorov, pobud in stališč zavzema za zagotavljanje enake dostopnosti prebivalcev do NMP tako na podeželju kot v mestih, saj je pri reševanju življenja najpomembnejši čas prihoda do bolnika. Kot poudarjajo, je treba pri načrtovanju NMP upoštevati razgibanost terena, razpršenost prebivalstva, težje dostopna področja, slabe prometne povezave, prometne zastoje zaradi rekonstrukcij cest in prometnih konic, podvojitev prebivalstva v času turistične sezone, smučarska središča, nesreče v gorah in pri adrenalinskih športih ter nesreče pri delu v gozdu. Proti osnutku predloga reorganizacije NMP je nastopil tudi tržiški župan Peter Miklič. "V Tržiču ne bomo pristali na organizacijske spremembe, ki bi poslabšale dostopnost in učinkovitost NMP in reševalnih prevozov ter sistema dežurnih zdravnikov za občane Tržiča," je poudaril in sporočil, da si želijo skupaj z ZD Tržič aktivno sodelovati pri iskanju rešitev, z željo občanom zagotoviti čim boljše storitve NMP in reševalne službe v okviru realnih možnosti.

icon-expand Janez Poklukar se je na nedavnih lokalnih volitvah potegoval za stolček župana občine Gorje FOTO: Bobo