Poklukar: Revizija ni ugotovila nepravilnosti pri nakupu helikopterjev

Ljubljana, 03. 09. 2025 10.13

Notranji minister Boštjan Poklukar je sporočil, da notranja revizija, ki so jo opravili, ni pokazala nepravilnosti pri nakupu reševalnih helikopterjev. Poklukar in njegovo ministrstvo sta se v preteklih tednih soočala s številnimi kritikami na račun domnevnega favoriziranja ponudnika in neustreznosti standardom reševanja.

Reševalni helikopter Leonardo
Reševalni helikopter Leonardo FOTO: POP TV

Boštjan Poklukar je na seji prebral del poročila notranje revizorke na ministrstvu za notranje zadeve, ki je zapisala, da "služba za notranjo revizijo pri izvedbi postopka javnega naročila blaga po odprtem postopku za nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) številka 430-618/2025 ni zaznala nepravilnosti, posamezne aktivnosti postopka so bile izvedene v skladu z zakonodajo in internimi predpisi s področja javnega naročanja".

V zaključku pa je zapisala še, da ker niso ugotovili pomanjkljivosti, ne predlagajo priporočil za odpravo nepravilnosti.

"To je tista zadnja, zadnja stvar, ki sem jo v tem javnem razpisu želel še preveriti in v naslednjih dneh že najavljam slovesen podpis pogodbe z družbo Leonardo v letalski policijski enoti na Brniku," je povedal minister.

Poklukar je pojasnil, da je končno revizijsko poročilo prejel v torek popoldne, z revizijo pa je pred podpisom pogodbe preveril, ali je bilo "vse zakonito, transparentno in seveda strokovno v tem javnem naročanju".

Minister je izredno notranjo revizijo postopka nakupa helikopterjev za HNMP odredil 26. avgusta, po tem ko so na Televiziji Slovenija objavili zvočni posnetek s sestanka januarja letos, ko naj bi se v času trajanja postopkov prvega razpisa za nakup helikopterjev za nujno medicinsko pomoč v prostorih letalske policijske enote na Brniku sestala 11-članska zasedba predstavnikov ministrstva za zdravje, letalske enote policije ter zdravnikov in reševalcev.

Ministrstvo je namreč na razpisu za nakup dveh reševalnih helikopterjev, ki je bil objavljen 14. maja, izbralo ponudbo podjetja Leonardo v višini 31.964.000 evrov z DDV. Drugi ponudnik Airbus Helicopters Deutschland pa s svojo ponudbo v višini 30.365.087 evrov z DDV po navedbah ministrstva ni v celoti ustrezal zahtevam naročila. Na račun poteka samega postopka so se v minulih mesecih zvrstili številni očitki o domnevnih nepravilnostih.

Srebrnl breg
03. 09. 2025 10.31
Žalostno, da sem jih volil se opravičujem vsem.
ODGOVORI
0 0
vrtnar _
03. 09. 2025 10.31
ta kljukica se vseskozi dela norca z naivnimi slovenci
ODGOVORI
0 0
BBcc
03. 09. 2025 10.30
Dajte končno nabavit namenska reševalna helikopterja Leonardo. Ki do sedaj nobena vlada ni bila sposobna toliko let. Tisti, ki v prejšnji vladi nič od nič pa sedaj pametujejo.
ODGOVORI
0 0
snupy1
03. 09. 2025 10.29
+1
Pričakovano glede na to gdo vse je lahko NR
ODGOVORI
1 0
Jezna Jasna
03. 09. 2025 10.28
+1
Naročiti bi jih morali v 1. ali 2. letu vladanja. Danes bi se lahko bahali z njimi in jih izkoristili za predvolilno propagando. Bukovi kot klade.🪵
ODGOVORI
1 0
StayALive
03. 09. 2025 10.27
+2
Mafija !
ODGOVORI
2 0
Groucho Marx
03. 09. 2025 10.26
+3
Baje da je tudi pri Litijski bilo vse zakonito, transparentno in strokovno. 🙈🙉
ODGOVORI
4 1
BBcc
03. 09. 2025 10.31
Janez ima takih Litijskih okrog 50 sigurno.
ODGOVORI
0 0
StayALive
03. 09. 2025 10.26
+4
Pokljuksar tudi ni ugotovil genskih nepravilnosti pri njegovi mami.
ODGOVORI
4 0
ROMELS
03. 09. 2025 10.26
+4
kaj pa, če je komisija koruptivna????????
ODGOVORI
4 0
2mt8
03. 09. 2025 10.25
+4
Komisije v Sloveniji so samo zato, da ne zaznajo nepravilnosti. Pri lewacih seveda.
ODGOVORI
4 0
galeon
03. 09. 2025 10.23
+5
Seveda ni. A boš sam sebe potunkal.
ODGOVORI
6 1
Sulica 81
03. 09. 2025 10.22
+1
ne vem kva tako zagovarjajo tale helic ko pa zna bit da ga bo ce pride na oblast Janseva vlada razveljavila.
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
03. 09. 2025 10.21
+9
A mora biti Poklukar vedno vmešan v nečednosti, sprašujem za prijatelja, ki Svobodi verjame bolj kot sebi.
ODGOVORI
9 0
Morgoth
03. 09. 2025 10.20
+5
NPC Poklukar spet s svojimi enostavčnimi mantrami.🤡🤡🤡
ODGOVORI
6 1
