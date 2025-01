Generalni direktor Policije Jušić odstopil

"Ves čas 34 let poklicne policijske kariere in ob nastopu mandata sem ostal zvest zavezi, da delovno mesto ni privilegij, ampak odgovornost. Odgovornost do ljudi s katerimi delamo, odgovornost do ljudi, katerim zagotavljamo varnost in odgovornost do države, kateri služimo. Slovenija je varna država in naj se za to zahvalim vsem svojim sodelavkam in sodelavcem, ki dnevno predano in odgovorno opravljajo poslanstvo Policije," je uvodoma povedal generalni direktor Policije v odstopu Senad Jušić in dodal, da je ponosen na vse policiste in kriminaliste.

"Danes zjutraj sem ministru za notranje zadeve podal odstopno izjavo s funkcije generalnega direktorja Policije," je dejal in se zahvalil tako notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju, kot tudi vladi Roberta Goloba za "izkazano zaupanje pri vodenju tako velikega organa". Pojasnil je, da sicer še naprej ostaja v Policiji in zvest tej instituciji, državi ter vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki jim služi.

Minister Poklukar se mu je zahvalil in dodal, da njegov odstop izjemno spoštuje. "Zato sem ga tudi sprejel. Danes bom za začasno vodenje Policije vladi predlagal Damjana Petriča, trenutnega direktorja Uprave kriminalistične Policije," je povedal.

"Magister Senad Jušić je v svojem imenovanju zelo dobro vodil Policijo," je še enkrat poudaril Poklukar.