Poklukar še uživa zaupanje Svobode, s pogovori bodo nadaljevali

Vprašanj poslancev je bilo veliko, saj želijo razčistiti vse dileme, ker da so "bombardirani" z informacijami o možnih nepravilnostih, je dejala Tereza Novak.

"Kar sem do zdaj slišala, govorim v svojem imenu, je vsaj mene v nekaterih primerih prepričalo, da mu lahko zaupamo, ampak se, kot rečeno, še pogovarjamo," je dejala o ministru. Danes so bili po njenih besedah z odgovori "kar zadovoljni" in ne razmišljajo o tem, da Poklukar njihove podpore ne bi imel.

Z generalnim direktorjem policije Senadom Jušićem v Svobodi niso govorili. "Smo pa slišali, na kakšen način se je policija lotila problemov, ki jih ima," je pojasnila. "Nam se je slišalo to, kar je pojasnil minister, vsekakor vredno zaupanja," je dejala.

Njegovi odgovori so bili po besedah poslanke zelo obširni, niso se pa še o vsem pogovorili, zato bodo nadaljevali v tem tednu, "ker je odprtih en kup vprašanj in vidimo, da se dnevno pojavljajo še neke kvazi nepravilnosti".

Golob in Poklukar izjav po srečanju s poslanci Svobode nista podala.