Poklukar: Slovenija je pripravljena na obvladovanje večjega migrantskega vala

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je že predlagal zaprtje meja po Balkanu. Bo to storila tudi Slovenija? "Slovenija bo vsekakor ukrepala, vendar je treba počakati na odziv Evropske unije. V tem tednu pričakujem, da bo prišlo do izrednega vrha sveta ministrov za notranje zadeve EU. Slovenija je v stiku z ministrstvi za notranje zadeve in policijo na zahodnobalkanski poti in tukaj je potrebno najti skupen odziv," še pravi notranji minister.

"Slovenska policija je pripravljena na povečan migrantski val, v kolikor bo prišel po zahodnobalkanski poti. Pripravljeni so v skladu z načrti in Slovenija je pripravljena na obvladovanje večjega migrantskega vala."

V tem trenutku vrh ministrstva za notranje zadeve in vrh Policije spremljata situacijo na meji Grčije s Turčijo, kjer je več tisoč ilegalnih migrantov, ki želijo vstopiti na ozemlje Grčije, ta pa jim to preprečuje, je zatrdil notranji minister Boštjan Poklukar.

Na vprašanje, ali imamo dovolj policistov, vojakov in namestitvenih kapacitet, če bodo potrebne, za tako veliko množico, je Poklukar dejal, da Slovenija že ima izkušnje z večjim migrantskim valom iz leta 2015 in 2016. "Slovensko policijo smo v zadnjem letu bistveno bolje opremili – nabavili smo dodatnih 40 km začasnih tehničnih ovir oz. ograje za našo južno mejo, postavili smo videonadzorni sistem in kamere, policija je bistveno bolje opremljena, kot je bila leta 2015 in 2016. V kolikor bo prišlo do večjega migrantskega vala v Republiki Sloveniji, bo aktiviran celoten sistem nacionalne varnosti – tako obrambni sistem kot sistem zaščite in reševanja."

Migrante, ki v Slovenijo pridejo ilegalno, že sedaj vračamo v skladu s sporazumom v Republiko Hrvaško in jih bomo še naprej, je še zatrdil Poklukar. "Verjamem, da bo Hrvaška svoje obveznosti izpolnjevala kot odgovorna evropska država."

Najbolj učinkovit bi bil verjetno koordiniran nastop z drugimi državami. Poklukar ne vidi težav v tem, da se v Sloveniji ravno v tem času menjuje vlada. "To je reden postopek v demokratičnih državah. Vsekakor pa spremljamo situacijo. Zaenkrat grška policija in varnostni organi dobro držijo situacijo na meji s Turčijo, verjamem, da bo prišlo do dogovora na ravni EU in dogovorov med posameznimi državami na zahodnobalkanski poti. V kolikor bo Slovenija soočena z migrantskim valom, ga bo tudi obvladovala," je zaključil.