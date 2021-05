Poklukar: Slovenija podpira razširitev portfelja cepiv in dobaviteljev

Poklukar se je na povabilo portugalske ministrice za zdravje Marte Termido danes udeležil neformalnega avdio-video srečanja ministrov EU za zdravje. V nagovoru je pozdravil organizacijo srečanja, obenem pa izrazil podporo odločitvi za skupno nabavo cepiv proti covidu-19 in vlogi Evropske komisije v tem procesu. Prav tako je poudaril, da Slovenija podpira razširitev portfelja cepiv in dobaviteljev. Pravična razporeditev cepiv mora biti zagotovljena tudi globalno, prek meja EU, je dejal minister.

Direktorica Evropske agencije za zdravila (Ema) Emer Cooke je ob tem sporočila, da agencija ves čas spremlja učinkovitost cepiv na nove različice virusa in da je to pomembno za nadaljnje upravljanje pandemije covida-19.

Poklukar je izrazil podporo tudi delovanju ECDC in Evropske komisije, saj je zgodnje odkrivanje novih različic novega koronavirusa in njihovo raziskovanje velikega pomena za nadaljnje obvladovanje pandemije.

Ob tej priložnosti je predstavil izkušnje Slovenije, ki se trenutno sooča z ugodnejšo epidemiološko sliko. Skupaj z doseganjem boljše precepljenosti je država začela z načrtovanim sproščanjem ukrepov. Do sedaj je bilo identificiranih nekaj novih sevov, med drugim tudi indijska različica, ki so jo zaznali v vzorcu konec aprila, prevladuje pa angleška različica, je pojasnil.

Direktorica ECDC Andrea Ammon pa je ocenila, da smo trenutno v tranzicijskem obdobju med epidemijo in cepljenjem. Poudarila je, da smo v preteklosti cepili, da bi zaščitili življenja, da bi zmanjšali umrljivost, danes pa cepimo, da bi zagotovili normalno odpiranje družbe, zato je pomembno doseči splošno precepljenost.

Na srečanju je sodelujoče nagovorila tudi komisarka za zdravje in varno hrano Stella Kyrikaides, ki je izpostavila izkušnje s področja skupnega naročanja cepiv. Ocenila je, da se je evropska strategija glede cepiv izkazala za uspešno in za zelo dober primer medsebojnega sodelovanja. Glede novih različic koronavirusa je izpostavila pomen genomskega sekvenciranja in potrebo po povečanju tovrstnih kapacitet.

V razpravi so sicer države članice pozdravile dosedanje delo Evropske komisije glede skupne nabave cepiv ter podprle tudi prihodnje delo na tem področju, s tem da naj se zagotovi večji nabor cepiv in proizvajalcev cepiv. Države članice so pozdravile tudi delo ECDC in Eme ter se zavzele za nadaljnji skupni EU pristop in koordinirane ukrepe, so še zapisali na ministrstvu.