Poklukar: Slovenija vseskozi podpira Črno gorona njeni evropski poti

"Slovenija in Črna gora sta prijateljski in partnerski državi," se strinjata notranja ministra Slovenije, Boštjan Poklukar, in Črne gore, Danilo Šaranović. Ob tem sta dodala, da sodelovanje na področju notranjih zadev tradicionalno dobro poteka. "Slovenija vseskozi podpira Črno goro na njeni evropski poti, pri prizadevanjih za nadaljnjo pospešitev pogajalskega procesa in začetek zapiranja poglavij," je dejal slovenski minister.

Ministra sta pogovor namenila krepitvi sodelovanja med ministrstvoma in policijama v boju proti korupciji in organiziranem kriminalu. "Slovenija si prizadeva za poglobitev sodelovanja med policijami držav Zahodnega Balkana v boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu ter za prenos varnostnih standardov Evropske unije na Zahodni Balkan," je dejal Poklukar.

Organiziran kriminal vse bolj deluje čezmejno, zato Slovenska policija v sodelovanju z Evropsko unijo in mednarodnimi partnerji redno izvaja skupne policijske aktivnosti za odkrivanje in preprečevanje delovanja kriminalnih združb. Pri tem so varnostni organi Črne gore pomemben partner Slovenske policije.