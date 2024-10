Poklukar: Stanje na Bližnjem vzhodu slabše kot lani

Slovenija je oktobra lani uvedla nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, s ciljem preprečevanja terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete. "Stanje na Bližnjem vzhodu je slabše kot lani ob našem prvem srečanju," je danes povedal Boštjan Poklukar in dodal, da razmere v regiji pozorno spremljajo, tako "iz naslova terorizma kot samih nezakonitih migracij".

Notranji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije so sicer danes v Zaprešiću izrazili podporo podpisu sporazuma med BiH in agencijo Frontex, s čimer bi se po njihovi oceni zmanjšalo število nezakonitih vstopov na ozemlje EU. Trojica je ob tem pozdravila rezultate sodelovanja policij treh držav v boju proti nezakonitim prihodom in tihotapcem.

Po besedah hrvaškega notranjega ministra Davorja Božinovića je sporazum med BiH ter Frontexom tako rekoč že izpogajan. Treba ga je zgolj še podpisati in uveljaviti, kar je po njegovi oceni najboljši način za zmanjšanje nezakonitih prihodov na ozemlje EU. "Na primer, 500 pripadnikov Frontexa v BiH pomeni veliko več kot katerikoli uslužbenec, vključno s Frontexovim, na hrvaški meji," je poudaril.

Po besedah Poklukarja se bodo vsi trije potrudili, da do podpisa sporazuma pride čim prej. "Vsekakor verjamem, da bomo takoj, ko bo nova Evropska komisija začela delovati v polni sestavi, do tega sporazuma prišli oz. bomo naredili vse, da do tega pride," je dejal.