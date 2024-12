Poklukar trenutno ne vidi razlogov za ustavitev obravnave sirskih prošenj za azil

Z MNZ so danes sporočili, da je trenutno v obravnavi 37 prošenj sirskih državljanov za mednarodno zaščito. Letos je bil status mednarodne zaščite priznan petim državljanom Sirije, lani pa 28. Od leta 2011, ko se je začela sirska državljanska vojna, je bil status priznan 339 Sircem, so navedli.

"Mislim, da v tem trenutku ni nobenega razloga, da bi ob tako majhnem številu sirskih državljanov, ki so prosilci za mednarodno zaščito, zaustavljali mednarodno zaščito. Seveda pa ne vemo, kaj bo jutri. Zato dnevno spremljamo dogodke in jih seveda na ministrstvu za notranje zadeve tudi ocenjujemo," je Boštjana Poklukar povedal o odločitvi ministrstva za notranje zadeve (MNZ), da ob padcu režima predsednika Bašarja al Asada v Siriji ne zaustavijo obravnave prošenj Sircev za azil.

Po navedbah Evropske komisije zakonodaja EU v primeru sprememb v državi, iz katere prihaja prosilec, članicam omogoča preložitev obravnave prošnje za azil. To morajo zaključiti v šestih mesecih od vložitve prošnje, pri čemer lahko obdobje podaljšajo za največ devet mesecev. V primeru ponovne ocene razmer v državi izvora pa lahko odložijo tudi zaključek obravnave, vendar pa lahko azilni postopek traja največ 21 mesecev, so v torek pojasnili v Bruslju.

Poklukar je poudaril še, da je Slovenija za razliko od mnogih drugih članic EU za sirske državljane tranzitna, in ne ciljna država. Izrazil je prepričanje, da se bodo sirski državljani vrnili v domovino, če bo tam varno in bo država gospodarsko zaživela.

"Mi si vsi želimo, da Sirija postane postane varna, stabilna in miroljubna država. (...) Prve informacije kažejo na optimizem, vendar pa počakajmo, kaj se bo zgodilo," je še povedal minister za notranje zadeve.

Notranji ministri članic EU so danes z evropskim komisarjem za migracije Magnusom Brunnerjem razpravljali o posledicah strmoglavljenja sirskih oblasti s strani uporniških skupin za notranjo varnost EU in za področje migracij. Po nedeljskem padcu Asadovega režima je več članic začasno zaustavilo obravnavo sirskih prošenj za azil. To so med drugim storile Nemčija, Francija, Avstrija, Italija in Hrvaška.