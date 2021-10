Poklukar ugotovitve nadzora v celjski bolnišnici pričakuje v ponedeljek

Minister za zdravje Janez Poklukar je po petkovem zapletu s sprejemom otroka z opeklinami opravil razgovor z vodstvom celjske bolnišnice. Tam so mu pojasnili, da so odredili strokovni nadzor, ki bo razjasnil okoliščine. Kot so sporočili z ministrstva, naj bi bili zaključki nadzora znani v ponedeljek, bolnišnica pa bo o njih seznanila javnost.

icon-expand Janez Poklukar je opravil razgovor z vodstvom celjske bolnišnice. FOTO: 24UR "Dejstvo je, da mora biti nujna medicinska pomoč nudena vsem, ki jo potrebujejo, ne glede na covid stanje. Še posebej pozorni moramo biti na naše najmlajše," je v izjavi za javnost zapisal minister za zdravje Janez Poklukar. Interni strokovni nadzor bo razjasnil dogajanje v Urgentnem centru Celje, potem ko je oče tja v petek popoldne pripeljal štiriletnega sina z opečeno nogo. Otroka namreč v obravnavo niso želeli sprejeti brez negativnega hitrega testa, na katerega je deček 40 minut čakal v avtu pred urgenco. Oče otroka je namreč ob prihodu na urgenco izpolnil formular, na katerem je zapisal tudi da sin malo kašlja, ker je bil prehlajen. Zaradi tega so štiriletniku pred obravnavo najprej odredili izvedbo hitrega testa, sprejeli pa so ga šele, ko je oče poklical direktorico celjske bolnišnice. icon-expand Urgentni center Celje FOTO: POP TV "Gre za poškodbo pri predšolskem otroku, ki je bila obravnavana korektno, kar zadeva strokovne vsebine. Postavilo pa se je vprašanje, ali je bil otrok obravnavan tudi dovolj hitro," je za naš portal že v soboto povedal strokovni direktor bolnišnice Radko Komadina, ki je dejal, da je bil glede obravnave že odrejen strokovni nadzor. PREBERI ŠE Dečka s hudo opečeno nogo niso želeli sprejeti brez negativnega testa