Poklukar: Vaških straž, vard in neonacističnih skupin ne bomo dovolili

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je v nagovoru spomnil dveh zgodovinskih dogodkov razvitja slovenske zastave na vrhu Triglava leta 1944 in 1991. "Kot narod smo lahko odkrito ponosni na velikane slovenstva, ki so nam skozi stoletja korak za korakom, upor za uporom, besedo za besedo omogočili življenje v svobodi in miru demokratičnega sveta," je nagovoril zbrane. V svojem govoru je med drugim poudaril, da raznih vaških straž, vard in neonacističnih skupin ne bodo dovolili, je poročal Radio Slovenija.