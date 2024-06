Poklukar verjame, da bo vlada s policisti in vojaki dosegla kompromis

Boštjan Poklukar je zatrdil, da je za napoved policijske stavke in protestnega shoda vojakov izvedel iz informativnih portalov na svetu ministrov za notranje zadeve v Luksemburgu. Ocenjuje, da je prišlo do nekega zastoja v pogajanjih, posledica tega pa je tudi ta komunikacija.

Zatrdil je, da na ministrstvu vodijo zgleden dialog z obema policijskima sindikatoma in imajo odkrit odnos. "Jaz še enkrat verjamem, da bodo pogajalci na pogajalskem procesu prišli do kompromisa. Seveda si ne želim, da pride do zaostrovanja, kajti težko ocenjujem, kaj bi bilo, v kolikor bi prišlo do policijske stavke," je še dejal.