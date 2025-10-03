Poklukar verjame, da bo za šefa Policije lahko predlagal Petriča

Uradniški svet je že poleti ugotovil, da je zdajšnji vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič primeren kandidat in da izpolnjuje pogoje razpisa. Vendar je ministra Poklukarja takrat zmotila navedba sveta, da ni preverjal izpolnjevanja vseh pogojev.

"Ko bom dobil mnenje uradniškega sveta, in bo to, verjamem, zagotovo pozitivno, bom vladi z veseljem predlagal, da se za generalnega direktorja Policije imenuje Damjana Petriča, " je povedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Poklukar je svet takrat pozval k dopolnitvi sklepa, kar so v uradniškem svetu zavrnili. Kot so takrat pojasnili, je posebna natečajna komisija preverila izpolnjevanje pogojev v skladu s svojimi pristojnostmi, na podlagi navedb in izjav v prijavi kandidata. Razpis za generalnega direktorja policije so nato ponovili. Nanj se je nato spet prijavil le Petrič.

Na ministrstvu za javno upravo so v imenu uradniškega sveta konec septembra pojasnili, da so v zvezi z natečajem imenovali posebno komisijo, ki se bo predvidoma sestala v prvem tednu oktobra.

STA odgovore uradniškega sveta na dodatna vprašanja še čaka.

Policijo Petrič vodi od januarja, vlada pa ga je na ta položaj imenovala po tistem, ko je s položaja generalnega direktorja odstopil Senad Jušić. Vedejevstvo mu je vlada podaljšala julija.