Poklukar verjame, da bo za šefa Policije lahko predlagal Petriča

Črna na Koroškem, 03. 10. 2025 16.48 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar uradno še ni prejel sklepa uradniškega sveta o edinem kandidatu za šefa Policije Damjanu Petriču. Če bo ta pozitiven, v kar sicer verjame, bo v imenovanje vladi za generalnega direktorja s polnimi pooblastili predlagal Petriča, je Poklukar dejal ob obisku Črne na Koroškem.

"Ko bom dobil mnenje uradniškega sveta, in bo to, verjamem, zagotovo pozitivno, bom vladi z veseljem predlagal, da se za generalnega direktorja Policije imenuje Damjana Petriča," je povedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Uradniški svet je že poleti ugotovil, da je zdajšnji vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič primeren kandidat in da izpolnjuje pogoje razpisa. Vendar je ministra Poklukarja takrat zmotila navedba sveta, da ni preverjal izpolnjevanja vseh pogojev.

Poklukar je svet takrat pozval k dopolnitvi sklepa, kar so v uradniškem svetu zavrnili. Kot so takrat pojasnili, je posebna natečajna komisija preverila izpolnjevanje pogojev v skladu s svojimi pristojnostmi, na podlagi navedb in izjav v prijavi kandidata. Razpis za generalnega direktorja policije so nato ponovili. Nanj se je nato spet prijavil le Petrič.

Na ministrstvu za javno upravo so v imenu uradniškega sveta konec septembra pojasnili, da so v zvezi z natečajem imenovali posebno komisijo, ki se bo predvidoma sestala v prvem tednu oktobra.

STA odgovore uradniškega sveta na dodatna vprašanja še čaka.

Policijo Petrič vodi od januarja, vlada pa ga je na ta položaj imenovala po tistem, ko je s položaja generalnega direktorja odstopil Senad Jušić. Vedejevstvo mu je vlada podaljšala julija.

