Poklukar zadovoljen z razpravo, 'nizko' število glasov podpore ga ne skrbi

Med izzivi, ki ministrstvo čakajo še do izteka mandata, pa je med drugim izpostavil več "varnostnih situacij", tudi področje migracij in zadev, povezanih z romskim prebivalstvom.

Po izredni seji DZ je tako še poudaril, da zaupa v. d. generalnemu direktorju policije Damjanu Petriču in verjame, da bo ta uspešen z reorganizacijo centra do postavljenega roka. "Kar se tiče ministrstva za notranje zadeve, pa bo imel polno podporo služb, ki podpirajo policijo," je zatrdil.

DZ je z 29 glasovi za in 35 proti zavrnil predlog za razrešitev ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Za so glasovali predlagatelji interpelacije – poslanci NSi, SDS in dva samostojna poslanca. Prisotni poslanci Svobode so stopili ministru v bran, v koalicijskih SD in Levici pa so bili vzdržani. Za odhod Poklukarja z ministrske funkcije bi morali predlagatelji interpelacije zbrati 46 glasov.