Zaradi 'klientelistične zaposlitve' brezposelnega člana LMŠ prijava na KPK

Odnosi med Sindikatom policistov Slovenije in notranjim ministrom Boštjanom Poklukarjem se zaostrujejo. Sindikat je zaradi domnevne "sporne in klientelistične zaposlitve brezposelnega člana iz lastne politične stranke" Julijana Rupnika s strani Poklukarja, podal prijavo na KPK in Računsko sodišče. Na notranjem ministrstvu odgovarjajo, da so bili vsi postopki v zvezi z zaposlitvijo izvedeni zakonito.

Že v petek jeSindikat policistov Slovenije (SPS) na odmevni novinarski konferenci namenil številne očitke na račun premierja Marjana Šarca in notranjega ministra Boštjana Poklukarja, predvsem glede domnevnih "nedopustnih pritiskov", pa tudi glede kadrovske politike vlade, ki naj bi na različna mesta zaposlovala "svoje ljudi". Že takrat so kot primer navedli zaposlitev na zaupanje svetovalca v Kabinetu ministraJulijana Rupnika, danes pa je SPS zaradi sporne zaposlitve, kot to vidijo v sindikatu, podal prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče. Natančneje, zaposlitev po mnenju SPS vzbuja"resen sum na to, da gre v navedenem primeru za nedopustno in nevarno prakso klientelistične zaposlitve brezposelnega člana iz lastne politične stranke, ki se mu omogočajo posebni privilegiji dela blizu kraja stalnega prebivališča ter posledično neupravičena in negospodarna poraba javnih sredstev z uporabo vozil drugih organizacijskih enot MNZ".

Boštjan Poklukar FOTO: Damjan Žibert

Rupniki uredili posebno pisarno v bližini njegovega doma Sindikat v prijavi trdi, da so jih člani SPS obvestili o "skrajno nenavadni in sporni praksi pri zaposlitvi" Rupnika, svetovalca ministra za notranje zadeve - temu naj bi, po nekaterih trditvah celo pred podpisom pogodbe o zaposlitvi, uredili posebno pisarno v Centru za oskrbo Gotenica, ker naj bi prebival v bližini. Omenjeni center naj prav tako ne bi spadal v organizacijo in delovna področja Kabineta ministra za notranje zadeve, saj je organizacijsko umeščen v Urad za logistiko v okviru Sekretariata MNZ. Rupnik naj bi s službenim vozilom občasno odhajal na sestanke v Ljubljano in sicer samo na kolegije ministra, njegove naloge pa naj bi bile"tam zaposlenim in zaposlenim na sedežu ministrstva nepoznane". Klientelistična zaposlitev? Tako Julijan Rupnik kot notranji minister Poklukar izhajata iz stranke LMŠ - Rupnik je namreč na prejšnjih državnozborskih volitvah kandidiral na njihovi listi.

Rupnik je bil pred zaposlitvijo na ministrstvu brezposeln. FOTO: LMŠ