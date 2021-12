Dvig plačnega stropa v PKP 10 le podlaga pogajanjem s Fidesom

Minister je spomnil, da se je vlada v stavkovnem sporazuma s Fidesom iz leta 2016 zavezala, da bo v zakonodajni postopek vložila spremembo, ki bo 57. plačni razred odpravila kot najvišji možni razred za zdravnike in zobozdravnike. Predlagana sprememba v PKP10 je tako samo posledica tega dogovora in še ne pomeni zvišanja plač za to poklicno skupino, je minister povedal na današnji novinarski konferenci, sicer namenjeni predstavitvi rezultatov Dnevov cepljenja.

Na vprašanje, zakaj so se to odločili reševati v interventnem zakonu, je Poklukar pojasnil, da gre za prehodno reševanje situacije. "Kajti na dolgi rok bo zagotovo pomembna sprememba ali na nivoju zakona o sistemu plač v javnem sektorju ali na nivoju vseh resorjev in samostojne ureditve plačnega sistema," je dejal. Po njegovi oceni je bilo glede na trenutno epidemiološko situacijo treba narediti prvi korak in pokazati, da je volja in da se vsi zavedajo problema. Vse pa jih ob tem čaka trdo delo, je še dodal.

Ob tem je poudaril, da enoten plačni sistem ni vprašanje ministrstva za zdravje, ampak celotnega javnega sektorja. "Kajti kot v teh dneh poslušamo razprave, so razmerja povsod porušena in verjetno bo v tej smeri dolgoročno treba narediti pomemben premik in razmislek, kako to urediti tudi širše," je dodal.

Še brez ocen

Ker predlagana določba daje le podlago za pripravo pogajalskih izhodišč, trenutno ni nobene ocene, kolikšno povišanje plač si lahko obetajo zdravniki in koliko je takih. Prav tako za zdaj še nimajo ocene, koliko bi znašali skupni stroški povišanja plač.

Na vprašanje, ali je predlagana določba usklajena z ministrstvom za javno upravo (MJU), Poklukar ni dal konkretnega odgovora. Je pa dodal, da to na MJU odpira dodatna vprašanja, hkrati pa ponovno spomnil, da je to bila zaveza že ene od prejšnjih vlad, ki jim zdaj sledijo.

Fides zadržan

Dopolnilo v PKP10 so vložile koalicijske poslanske skupine SDS, NSi in SMC. Za plačno podskupino E1, v kateri so zdravniki in zobozdravniki, bi bilo s tem mogoče doseči največ 63. plačni razred v obdobju do 31. decembra 2022.

V Fidesu so bili do opredeljevanja predlaganega dviga plačnega stropa zadržani, dokler ne bo sprejet. "Razumemo gesto vlade, da želi popraviti kardinalno napako ministra, ko se je ob usklajevanju novega zakona o plačah vseh zaposlenih v zdravstvu s figo v žepu pogajal s sindikatom zdravstvenih delavcev," so še dodali.