Lani so zabeležili 60 tisoč nezakonitih vstopov v državo, kar je enkrat več kot leta 2022. To so podatki za Slovenijo. Število nezakonitih prihodov v celotno Evropsko unijo je največje od leta 2016. Kako so pri soočanju z migracijami uspešne Slovenija, Italija in Hrvaška? Kdaj bodo zaživele mešane patrulje treh policij? Koliko nevarnih posameznikov, ki so povezani s terorističnimi organizacijami, so ujeli med migranti? Koliko časa bo še trajal tako imenovani začasni nadzor na mejah z Madžarsko in Hrvaško, kdaj bo Schengen spet deloval? Na ta vprašanja je v studiu 24UR ZVEČER odgovarjal notranji minister Boštjan Poklukar.