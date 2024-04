Poklukarja na Obrežju pričakali jezni domačini, azilnega doma ne bodo dovolili

Poklukar je v izjavi za medije na Obrežju ocenil, da je varnostni položaj na območju Policijske uprave Novo mesto, pod katero sodi tudi območje občine Brežice, kjer se srečujejo z največjim pritokom migrantov, zadovoljiv. Ker pa je območje zelo obremenjeno z migracijami, so se dogovorili, da bodo, če bo to potrebno, povečali število policistov, je povedal.

Predstavniki novomeške policijske uprave so Poklukarja seznanili tudi s povečanimi dejavnostmi organizatorjev nezakonitih prehodov meje. Ob tem so opozorili, da so ti vse bolj nepredvidljivi in agresivni, zato so danes govorili tudi o varnosti samih policistk in policistov, ki se srečujejo z njimi.