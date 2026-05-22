Pokojni dijakinji so se poklonili z minuto molka

Še vedno odmeva petkova nesreča v kateri je življenje izgubila srednješolka. Svojci in prijatelji ji že ves teden polagajo sveče in rože v njen spomin.

Z verzi Srečka Kosovela so se pokojni dijakinji poklonili na spletni strani njene gimnazije. Smrt je močno pretresla šolo, uvedli so več ukrepov, s katerimi skušajo dijakom pomagati pri soočanju z izgubo. Ljubljanski maturanti pa so se ji, še preden so zaplesali maturantsko četvorko, poklonili z minuto molka.

Preiskava o tem, kaj natančno se je zgodilo v petek, še poteka. Ob takšni tragediji pa se odpira vprašanje, kako ranljivi smo v prometu. Mestne ulice so polne kolesarjev, tudi tistih, ki vozijo po napačni strani ceste, pa električnih skirojev, ki jih je težko slišati, opozarja policija.

"Pri nas je miselnost taka, da meni se pa nič ne more zgoditi. Zato niti niso pazljivi, niti pozorni. Živijo z občutkom, da imajo prednost in potem temu primerno tudi ravnajo," pove Primož Kadunc, vodja oddelka za cestni promet na PU Ljubljana.