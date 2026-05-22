Slovenija

Pokojni dijakinji so se poklonili z minuto molka

Ljubljana, 22. 05. 2026 06.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Sveče na kraju nesreče

Petkova prometna nesreča, v kateri je umrla dijakinja, še vedno pretresa. Preiskava še ni končana, tragedija pa znova odpira vprašanje, kako varni smo v prometu kot pešci, kolesarji, vozniki skirojev, mopedov, avtomobilov. Strokovnjaki namreč opozarjajo, da se svoje ranljivosti vse premalo zavedamo. Kakšna je torej prometna varnost pri nas? Kaj bi lahko izboljšali sistemsko in kaj lahko za večjo varnost naredi vsak sam?

  Iz 24UR ZVEČER: Saša Jevšnik Kafol o varnosti v prometu
    03:28
    Iz 24UR ZVEČER: Saša Jevšnik Kafol o varnosti v prometu
  Iz 24UR ZVEČER: Teden dni od tragične nesreče
    03:59
    Iz 24UR ZVEČER: Teden dni od tragične nesreče

Še vedno odmeva petkova nesreča v kateri je življenje izgubila srednješolka. Svojci in prijatelji ji že ves teden polagajo sveče in rože v njen spomin.

Z verzi Srečka Kosovela so se pokojni dijakinji poklonili na spletni strani njene gimnazije. Smrt je močno pretresla šolo, uvedli so več ukrepov, s katerimi skušajo dijakom pomagati pri soočanju z izgubo. Ljubljanski maturanti pa so se ji, še preden so zaplesali maturantsko četvorko, poklonili z minuto molka. 

Preiskava o tem, kaj natančno se je zgodilo v petek, še poteka. Ob takšni tragediji pa se odpira vprašanje, kako ranljivi smo v prometu. Mestne ulice so polne kolesarjev, tudi tistih, ki vozijo po napačni strani ceste, pa električnih skirojev, ki jih je težko slišati, opozarja policija. 

"Pri nas je miselnost taka, da meni se pa nič ne more zgoditi. Zato niti niso pazljivi, niti pozorni. Živijo z občutkom, da imajo prednost in potem temu primerno tudi ravnajo," pove Primož Kadunc, vodja oddelka za cestni promet na PU Ljubljana. 

FOTO: Damjan Žibert

Pri pešcih pa policija pogosto opazi, da gledajo v mobilnike, da niso zbrani. "Kako gledajo, spremljajo okolico s slušalkami v ušesih. To je dovoljeno, vsekakor pa zmanjšuje pozornost, zato se lahko ti dogodki hitro zgodijo," dodaja Kadunc. 

In tudi na ulici prevladuje mnenje, da mora za svojo varnost najprej poskrbeti vsak sam.

Po besedah Kadunca policisti pešcem svetujejo, da preden prečkajo vozišče vedno pogledajo levo in desno, tako kot so nas učili v osnovni šoli. Nikoli ni odveč, če pogledajo še tretjič. In naj ne bodo prepričani v svojo absolutno prednost, ker je to lahko hitro usodno.

A pozornost ni le odgovornost pešcev. Kadunc opozarja, da jo vse prepogosto izgubljajo tudi vozniki. "Najlepši primer je ta naša Ljubljana. Če se zapeljete malo skozi križišča, boste hitro našli kakšnega, ki se vozi skozi rdečo luč. Ki se pri zeleni luči zapelje v križišče kljub temu, da vidi, da križišča ne bo spraznil. In potem povzroča zastoje s tistih strani, kjer bi lahko vozili."

Prometna pravila so sicer jasna, a sama po sebi ne zadoščajo. Odločilna ostaja pozornost vseh udeležencev. Kajti v prometu s svojo previdnostjo ne varujemo le svojega, ampak pogosto tudi življenje nekoga drugega.

Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
4 razlogi, zakaj otroci potrebujejo več časa v naravi
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Digitalna ogledala: otroci, ki odraščajo pred kamero
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
Pokazal, kakšen je bil Elvis za zaprtimi vrati
To je najbolj ženstveno krilo letošnje pomladi
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
Cene nepremičnin še naprej rastejo: v Ljubljani že nad 4.000 evrov za kvadrat
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Je vaša izbranka oboževalka kraljeve družine? Potem jo peljite sem – to je izlet, ki ga ne bo pozabila
Prepoznate to ikono? Zvezdnica sprožila burne odzive
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Oklepnik
Kmetija
Ja, Chef!
Blanca
