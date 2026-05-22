Pokojni dijakinji so se poklonili z minuto molka

Še vedno odmeva petkova nesreča v kateri je življenje izgubila srednješolka. Svojci in prijatelji ji že ves teden polagajo sveče in rože v njen spomin.
Z verzi Srečka Kosovela so se pokojni dijakinji poklonili na spletni strani njene gimnazije. Smrt je močno pretresla šolo, uvedli so več ukrepov, s katerimi skušajo dijakom pomagati pri soočanju z izgubo. Ljubljanski maturanti pa so se ji, še preden so zaplesali maturantsko četvorko, poklonili z minuto molka.
Preiskava o tem, kaj natančno se je zgodilo v petek, še poteka. Ob takšni tragediji pa se odpira vprašanje, kako ranljivi smo v prometu. Mestne ulice so polne kolesarjev, tudi tistih, ki vozijo po napačni strani ceste, pa električnih skirojev, ki jih je težko slišati, opozarja policija.
"Pri nas je miselnost taka, da meni se pa nič ne more zgoditi. Zato niti niso pazljivi, niti pozorni. Živijo z občutkom, da imajo prednost in potem temu primerno tudi ravnajo," pove Primož Kadunc, vodja oddelka za cestni promet na PU Ljubljana.
Pri pešcih pa policija pogosto opazi, da gledajo v mobilnike, da niso zbrani. "Kako gledajo, spremljajo okolico s slušalkami v ušesih. To je dovoljeno, vsekakor pa zmanjšuje pozornost, zato se lahko ti dogodki hitro zgodijo," dodaja Kadunc.
In tudi na ulici prevladuje mnenje, da mora za svojo varnost najprej poskrbeti vsak sam.
Po besedah Kadunca policisti pešcem svetujejo, da preden prečkajo vozišče vedno pogledajo levo in desno, tako kot so nas učili v osnovni šoli. Nikoli ni odveč, če pogledajo še tretjič. In naj ne bodo prepričani v svojo absolutno prednost, ker je to lahko hitro usodno.
A pozornost ni le odgovornost pešcev. Kadunc opozarja, da jo vse prepogosto izgubljajo tudi vozniki. "Najlepši primer je ta naša Ljubljana. Če se zapeljete malo skozi križišča, boste hitro našli kakšnega, ki se vozi skozi rdečo luč. Ki se pri zeleni luči zapelje v križišče kljub temu, da vidi, da križišča ne bo spraznil. In potem povzroča zastoje s tistih strani, kjer bi lahko vozili."
Prometna pravila so sicer jasna, a sama po sebi ne zadoščajo. Odločilna ostaja pozornost vseh udeležencev. Kajti v prometu s svojo previdnostjo ne varujemo le svojega, ampak pogosto tudi življenje nekoga drugega.