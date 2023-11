Pokojnina bo v novembru in decembru višja za 1,8 odstotka

Prav tako v decembru bo nakazan tudi zimski letni dodatek. Znašal bo 40 odstotkov letnega dodatka, ki je bil izplačan junija. Upokojencem so ga tedaj nakazali v petih različnih zneskih od 145 do 455 evrov. Višji dodatek so prejeli tisti z nižjimi pokojninami, manjšega pa tisti z višjimi pokojninami.

Tistim, ki so oktobra dobili pokojnino denimo v višini 700 evrov, bo pokojninski zavod tako v tem kot v naslednjem mesecu torej izplačali znesek, ki bo višji za 12,6 evra in bo znašal 712,60 evra.

Invalidom so medtem izplačali dodatek v treh različnih višinah od 145 do 205 evrov. Tudi pri njih je veljal ključ, po katerem so bili do višjega dodatka upravičeni tisti z nižjim nadomestilom iz invalidskega zavarovanja, do nižjega dodatka pa tisti z višjim nadomestilom. Kdor je junija dobil 145 evrov letnega dodatka, bo decembra torej prejel 58 evrov zimskega letnega dodatka.

Prejemnikov pokojnin iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske, je bilo po zadnjih podatkih pokojninskega zavoda več kot 637.400. Od tega je bilo prejemnikov starostnih pokojnin dobrih 482.600.

Vlada je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 67,7 milijona evrov, ki bodo namenjena izplačilu zimskega dodatka, so proti koncu oktobra sporočili z urada vlade za komuniciranje. Poleg tega so temu ministrstvu razporedili še sredstva v višini 20 milijonov evrov za povečani del prejemkov, ki bo izplačan novembra in decembra.