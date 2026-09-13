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Slovenija

Pokojnine bodo. Vprašanje je, kakšne

Ljubljana, 13. 09. 2026 17.31 pred 51 minutami 4 min branja 19

Avtor:
Svet na Kanalu A
Pokojnina

Slovenija se stara. Živimo dlje, rodimo manj otrok, delovno aktivnih pa je vse manj. Na prvi pogled gre za statistiko, ki jo običajno preskočimo. V resnici pa gre za vprašanje, ki bo odločalo o tem, kakšne bodo naše pokojnine, kako dostopno bo zdravstvo in koliko bodo obremenjene prihodnje generacije.

"Naš sistem temelji na medgeneracijski solidarnosti. Ljudje, ki danes delajo, s prispevki financirajo pokojnine, zdravstvo in dolgotrajno oskrbo. Če je teh ljudi manj, morajo prispevati več ali pa moramo sredstva najti nekje drugje", opozarja raziskovalec z Inštituta za ekonomske raziskave dr. Andraž Rangus.

To pomeni, da se vprašanje staranja prebivalstva ne dotika le upokojencev, ampak vseh. Predvsem generacij, ki danes šele gradijo svojo prihodnost.

Ne bomo vozili vzvratno, bomo pa počasneje

Demografske spremembe vplivajo tudi na gospodarstvo. OECD ocenjuje, da bi se lahko zaradi staranja prebivalstva rast BDP na prebivalca v prihodnjih desetletjih upočasnila z enega odstotka na približno 0,6 odstotka letno.

"To se sliši malo, vendar ni. To je tako, kot če bi se danes peljali 100 kilometrov na uro, čez nekaj desetletij pa samo še 60. Gospodarstvo bo še vedno raslo, vendar bistveno počasneje," pojasnjuje Rangus.

Dr. Andraž Rangus o gospodarstvu in spremembah, ki nas čakajo.
Dr. Andraž Rangus o gospodarstvu in spremembah, ki nas čakajo.
FOTO: Damjan Žibert

Po njegovih besedah zato ni pomembno le, koliko ljudi dela, ampak predvsem koliko vrednosti ustvarijo. Če bo delavcev manj, bomo potrebovali več znanja, boljšo tehnologijo in večjo produktivnost.

Bomo sploh imeli pokojnine?

Vprašanje, ki skrbi številne Slovence, je preprosto: bomo ljudje, ki smo danes stari 30 ali 40 let, sploh dočakali pokojnino? Rangus odgovarja, da razlogov za paniko ni. "Ne gre za to, da pokojnin ne bo. Vprašanje je, v kakšni družbi bomo živeli in kako bomo spremembe pravočasno prilagodili. Če bomo ukrepali dovolj zgodaj, posledic ne bomo občutili tako močno." Pri tem opozarja na zanimivo dejstvo. Čeprav bomo verjetno delali nekoliko dlje, bomo živeli dlje in tudi dlje prejemali pokojnino.

"Današnje generacije bomo morda delale do višje starosti, vendar bomo hkrati živeli dlje kot generacije pred nami. Zato ne bomo prikrajšani za število let, ki jih bomo preživeli v pokoju."

Staranje ni problem. Je uspeh.

V javnosti se staranje prebivalstva pogosto predstavlja kot katastrofa. Rangus meni, da je tak pogled preveč enostranski. "Staranje prebivalstva je velik civilizacijski uspeh. Živimo dlje in živimo bolj zdravo." Pri tem navaja tudi raziskave, ki kažejo, da imajo današnji sedemdesetletniki podobne kognitivne sposobnosti in telesno zmogljivost, kot so jih imeli ljudje v srednjih petdesetih letih pred nekaj desetletji.

Po njegovem mnenju zato ni vprašanje, ali živimo predolgo, ampak ali bomo znali daljše in bolj zdravo življenje vključiti v drugačno organizacijo dela in družbe.

Država vedno težjih odločitev

Kako bo Slovenija videti čez dvajset let, če ne bomo naredili skoraj nič? "Slovenija bo še naprej delovala. Bo pa postala država vedno težjih in dražjih odločitev," opozarja sogovornik. Če bo starejšega prebivalstva vedno več, delovno aktivnih pa manj, bo morala država iskati odgovore na neprijetna vprašanja. Bodo višji davki? Višji prispevki? Nižje pravice? Več zadolževanja?

"Če bomo iz sistemov izplačevali več, kot vanje prispevamo, bomo morali razliko nekako pokriti. Temu se ni mogoče izogniti."

Dr. Andraž Rangus v Pogledu na Svet o prihodnosti naše države.
Dr. Andraž Rangus v Pogledu na Svet o prihodnosti naše države.
FOTO: Damjan Žibert

 

Migracije niso čarobna rešitev

Velikokrat slišimo, da bo pomanjkanje delavcev rešilo priseljevanje. Rangus opozarja, da je to le del odgovora. "Migracije lahko kupijo čas, ne morejo pa ustaviti demografske ure."

Spominja, da tudi priseljenci uporabljajo zdravstveni sistem, pridobivajo pokojninske pravice in se sčasoma postarajo. Poleg tega se za izobražene delavce danes bori skoraj vsa Evropa. Slovenija pa po njegovem mnenju še vedno premalo izkorišča potencial visoko izobraženih tujcev, ki prihajajo k nam.

Kaj lahko naredimo?

Po besedah Rangusa obstajajo rešitve, vendar zahtevajo dolgoročno razmišljanje.

Med ključnimi ukrepi izpostavlja hitrejše osamosvajanje mladih, dostopnejša stanovanja, zgodnejši vstop na trg dela, večjo zaposlenost starejših in vlaganje v produktivnost. "Največji neizkoriščen potencial imamo pri starejših. Med 55. in 59. letom je delovno aktivnih približno tri četrtine ljudi, po 60. letu pa se ta delež skoraj prepolovi."

Pomembno vlogo vidi tudi v tehnologiji in umetni inteligenci. "Če bomo vlagali v znanje in tehnologijo, bomo lahko z manj dela ustvarili več. Prav produktivnost bo odločala o tem, kako uspešno bomo premagali demografske izzive."

Demografski val je že tu

Na vprašanje, kdaj bomo posledice zares občutili, Rangus odgovarja preprosto:"Demografijo občutimo že danes." Vidimo jo v pomanjkanju delavcev, v pritiskih na zdravstveni sistem in v vse večjih stroških oskrbe starejših. Največji pritisk na javne finance sicer strokovnjaki pričakujejo med letoma 2050 in 2060, ko bodo številčne generacije upokojene, na trg dela pa bodo prihajale manjše generacije. Rangus demografijo primerja z valom, ki se približuje obali. "Vprašanje ni, ali bo prišel. Vprašanje je, ali nas bo zadel z vso silo ali pa bomo nanj pravočasno pripravljeni."

In prav v tem je bistvo demografske zgodbe. Prihodnost slovenskih pokojnin ni odvisna le od števila rojstev ali priseljencev. Odvisna bo predvsem od tega, kako hitro bomo začeli sprejemati odločitve, ki jih že danes poznamo.

 

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KOMENTARJI19

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Animal_Pump
13. 09. 2026 18.24
Bo pač tko kot na kitajskem. Prebivalstvo se stara rodnost pada...nikakor je ne morejo spodbuditi, ker so kitajci med politiko enega otroka ugotovili, d aje z enim otrokom lažje in boljše življenje kot s 3 ali petimi. In...zdej bodo robote aktivirali. V DSO-jih že roboti delajo tam na polno. Mi bomo šli pa tudi po tej poti...Za penzijo si pa raje extra šparajte...tistega jurja drobiža penzije, če boste dobil...še za stroške ne bo.
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
13. 09. 2026 18.18
Vprašajte starejše upokojence kdo v zgodovini jim je najbolj vzel pri pokojnini? Vlada Janeza Janše in njegov famozni ZUJF.
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+0
4 4
xybb
13. 09. 2026 18.18
Sds ovci in Nsi so obljubili,ko pridejo na ablast pokojnike povečjo ,da domo vsi veseli a zapomite,da penzije se ne bodo povečevale ceko zmanšale tako pravi jj
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+3
3 0
B1964
13. 09. 2026 18.24
To bo sigurno,in desni to podpirajo,da boste znali Jansha je njihov bog
Odgovori
0 0
nova pot
13. 09. 2026 18.17
Država lahko spremeni starostno upokojitev na 100 let ampak dokler delodajalci V SLOVENIJI niso zainteresirani zaposliti ljudi po 50 letu starosti, ker pač imajo mišljenje, da je takšna oseba odpad, ne bo nikoli izboljšanja in se bo še naprej uvažalo delavce katerim je glavni cilj ugodna socialna politika države na katero se priklopijo s svojo družino.
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-1
0 1
Cupko
13. 09. 2026 18.10
Petrle je izpraznil pokojninsko blagajno z izgovorom, da boodo vse venili. Vrnili niso nič! Sedaj pa delajo vse na tem, da bi dali kapico na 7.500 evrov in s tem bi zvišali plače le tistim, ki so tem strankam dajali denar za volitve. Upokojensko blagajno pa bi s tem še bolj osiromašili in s tem tudi zmanjšali možnost usklajevanj penzij, ki tako ali tako zaostajajo za inflacijo in s tem so prizadeti vsi upokojenci na minimacu za 40 let dela. Važno je le, da so sebi dvignili plače
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+2
3 1
slayer2
13. 09. 2026 18.05
Posledica uvazanja poceni delovne sile in podpovprečno nizke plače,kdo bo pa še delal za minimalno plačo oz. ponekod še vedno doplacujejo do minimalne plače 😡😡😡. Najlažje je potem vzeti tistim,ki že tako skoraj nič nimajo!!! 🤬🤬🤬
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+3
4 1
nova pot
13. 09. 2026 18.19
Delodajalci sploh nimajo več interesa zaposliti Slovence kjer je minimalna plača.
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0 0
Bolfenk2
13. 09. 2026 17.59
Življenska doba se res podaljšuje, kvalitetna življenska doba pa se skrajšuje zaradi bistveno bolj stresnega in napornega dela v primerjavi z nekoč. Je razlika če zadnjih 5 let življenja živiš nepokreten s plenico v domu za ostarele ali pa vitalen živiš doma, hodiš na izlete in se družiš s prijatelji. Trenutni upokojenci so okoli 20 let kvalitetno preživljali pokoj, tisti ki je danes star 40 let pa je vprašanje če ga bo 5 let.
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+6
7 1
Delboy Trotter
13. 09. 2026 17.56
Mladi nimajo otrok ker si jih enostavno ne morejo privoščiti in zato se staramo. Bodo pa naši domoljubi pripeljali migrante iz tretjih držav ki se razmnožujejo kot podgane ne glede na finančno situacijo.
Odgovori
+5
7 2
zelen
13. 09. 2026 17.57
oni se lahko ko jim vse plačamo
Odgovori
+6
7 1
zelen
13. 09. 2026 17.55
o penzije bojo ampak šele po 80.letu starosti
Odgovori
+1
2 1
zelen
13. 09. 2026 17.54
za večino bodo pokojnine kot so sedaj ne za žvet ne za umret
Odgovori
+6
7 1
Potouceni kramoh
13. 09. 2026 17.53
Toliko ko zaposleni prispeva upokojencem,toliko mora zaposleni dobiti ko bo on v penziji.Plus inflacija in usklajevanje z indexom rasti življenskih stroškov.Ampak ni tko.Ker naša država je požeruh.
Odgovori
+6
7 1
Delavec_Slo
13. 09. 2026 17.52
Aja, to mi navadni vemo,v parlamentu pa menda ne!
Odgovori
+4
5 1
Tici 007
13. 09. 2026 17.48
Če bo Janez še nekaj časa glavni bomo ostali še brez spodnjih hlač.
Odgovori
+1
5 4
Infiltrator
13. 09. 2026 17.37
Pokojnin bi bilo dovolj če politicni veljaki in vsi v povezavah ne bi pokradl vse
Odgovori
+10
12 2
Hudi časi
13. 09. 2026 17.39
Če bi pokradli vse, potem zagotovo ne bi bilo pokojnin, se vam ne zdi?
Odgovori
-1
3 4
Bananistanec
13. 09. 2026 17.51
Če bi vsaj samo pokradli vse .... še zadolžujejo nas in tudi to nekako pokradejo
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+2
3 1
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