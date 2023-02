Pokojnine naj bi se redno uskladile za okoli pet odstotkov

V Gibanju Svoboda so tudi spomnili na več ukrepov, ki so že bili izvedeni za pomoč različnim skupinam, tudi upokojencem. Boja proti draginji so se lotili na sistemski ravni najprej z regulacijo cen električne energije, ki je znižala stroške vsem gospodinjstvom. Kasneje je DZ sprejel zakon za znižanje davka na dodano vrednost na energente, pred kratkim pa je vlada z uredbo oblikovala tudi variabilni del cene toplote daljinskega ogrevanja v krajih, kjer so bile cene za gospodinjstva nevzdržne, so našteli.

Prav tako je bil za pomoč v boju proti draginji sprejet enkratni energetski dodatek, do katerega so bili upravičeni prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka, kar vključuje tudi upokojence.

Ker so upokojenci v času visoke inflacije poleg nižjih stroškov potrebovali za dostojno preživetje nemudoma tudi višje prihodke, je DZ na predlog vlade novembra sprejel zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev zvišanja oskrbnin na področju socialnega varstva. V skladu z njim so bile novembra in decembra vsem upokojencem izplačane za 4,5 odstotka višje pokojnine.

Zakon je vključeval tudi ukrep za omejitev oskrbnin v domovih za starejše za največ 4,5 odstotka, s čimer se je vlada odzvala na napovedi domov o dvigu oskrbnin, ponekod tudi v višini do 20 odstotkov. Država je za ta ukrep namenila 13,2 milijona evrov.