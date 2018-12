Pokojnine: redna in izredna uskladitev, letni dodatek vsem

Povprečno število prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine, se bo prihodnje leto glede na načrt povečalo za 0,5 odstotka. To je 0,2 odstotne točke več od ocene za letošnje leto. Povprečno število starostnih upokojencev bo večje za 1,3 odstotka, kar je prav tako 0,2 odstotne točke več od ocene za letos, izhaja iz načrta, ki ga je predstavil namestnik generalnega direktorja zavoda David Klarič.

Pokojnine se bodo februarja prihodnje leto redno uskladile za 2,8 odstotka, izredna uskladitev z veljavnostjo od 1. decembra 2019 pa bo znašala 1,5 odstotka. Zneski za dodatek za pomoč in postrežbo ter za invalidnine za telesno okvaro, ki se niso uskladili vse od leta 2011, bodo po redni uskladitvi višji za 2,8 odstotka.