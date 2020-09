Pokojnine se bodo decembra izredno uskladile v višini dveh odstotkov

Decembra se bodo ne glede na gospodarsko rast izredno uskladile pokojnine, in sicer v višini dveh odstotkov. V DeSUS so medtem izpostavili, da zaostanki pri usklajevanju, nastali v letih krize med letoma 2010 in 2017, še niso v celoti odpravljeni. Zaostanek v tem trenutku znaša še 5,6 odstotka, po izredni decembrski uskladitvi pa bo znašal še 3,6 odstotka.

DZ je namreč v torek brez glasu proti sprejel spremembo zakona o ukrepih pri plačah v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Predlog spremembe glede izredne uskladitve pokojnin je vložil DS, z dopolnilom DeSUS na odboru DZ za finance pa so ga popravili tako, kot se sprememba glasi zdaj. Po predlogu državnega sveta bi bila izredna uskladitev izražena v odstotkih, ne pa določena v nominalnem znesku. Veljavni zakon namreč predvideva, da se vse pokojnine izredno uskladijo v višini 6,5 evra, če bo gospodarska rast za leto 2019 presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. A tako zveza društev upokojencev kot pokojninski zavod sta izpostavila, da zakon odstopa od pravil v pokojninskem sistemu. icon-expand Izredna uskladitev bo izvedena ne glede na gospodarsko rast. FOTO: Shutterstock Tudi vlada je poudarila, da se pokojnine ne morejo povečevati v nominalnih zneskih, saj je to v nasprotju z namenom usklajevanja in bi bili prejemniki povprečnih in višjih pokojnin prikrajšani. Upokojenci z nižjimi pokojninami bi bili na boljšem, a mesto za reševanje socialnih vprašanj je po mnenju vlade drugje. V DeSUS so izpostavili, da zaostanki pri usklajevanju, nastali v letih krize med letoma 2010 in 2017, še niso v celoti odpravljeni. Zaostanek v tem trenutku znaša še 5,6 odstotka, po izredni decembrski uskladitvi pa bo znašal še 3,6 odstotka.