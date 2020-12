Pokojnine se bodo s 1. januarjem redno uskladile za 2,5 odstotka.

Na seji so sprejeli tudi predlog finančnega načrta zavoda za leto 2021, po katerem bodo prihodki in odhodki izravnani v višini 6,1 milijarde evrov, kar je 4,4 odstotka več od ocene za letos, je povedal David Klarič , finančni direktor in namestnik generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Med zavodovimi prihodki največji delež predstavljajo prispevki za socialno varnost, ki so za leto 2021 načrtovani v višini 4,7 milijarde evrov. To je 1,9 odstotka več od ocene za letos. Med odhodki pa največ znašajo sredstva za pokojnine, ki so za prihodnje leto načrtovana v višini 5,2 milijarde evrov. To je 5,6 odstotka več od ocene za letos. Pri tem je upoštevano predvideno 1,1-odstotno povečanje števila prejemnikov pokojnin.

Po Klaričevih besedah bo glede na finančni načrt letni dodatek tudi prihodnje leto izplačan junija in bo pet evrov višji kot letos. Pet različnih zneskov se bo gibalo od 135 do 445 evrov. Novost pa je, da se bo prejemnikom sorazmernih pokojnin, pri katerih skupni znesek pokojnine znaša do 525 evrov, letni dodatek izplačal v celoti, je izpostavil.

V razpravi je več članov sveta ugotovilo, da se vse bolj zmanjšuje število invalidskih upokojencev. Po projekcijah naj bi jih bilo prihodnje leto 2,3 odstotka manj. Klarič je pri tem pojasnil, da je invalidskega upokojevanja res vse manj tudi zato, ker so dela varnejša. Varnost in zdravje pri delu se izboljšujeta, je poudaril.