Sindikat upokojencev Slovenije za višjo izredno uskladitev pokojnin

Na trgu republike so v sredo protestniki zahtevali takojšen 20-odstotni dvig pokojnin nižjih od tisoč evrov. Protest je organiziral Glas upokojencev pod vodstvom nekdanjega SDS poslanca Pavla Ruparja. Od shoda se je distancirala krovna Zveza društev upokojencev, saj naj bi bile zahteve in iniciative populistične in naivne. "Res je pa to, da so pokojnine premajhne, ampak so tudi plače premajhne. Glejte, vse to more iti na neki način gor," je v začetku februarja zahteve komentiral Janez Sušnik iz Zveze društva upokojencev Slovenije.

Dodaja, da se bodo o tem pogovarjali za mizo: "Tudi napadi na nas, zakaj ne gremo, zato ker se bomo dogovorili za mizo, da upokojencev ne vlačimo po terenu. Če nismo toliko vredni, kot upokojenci, da se ne bi za tretje življenjsko obdobje pobrigali skupaj z vlado, potem je zadeva šla predaleč."

Minister Luka Mesec miri, da bo že ta mesec prišla redna uskladitev pokojnin in ta naj bi bila okoli petodstotna. Natančni izračun bo znan 15. februarja. Zveza društev upokojencev pa zahteva še izredno uskladitev, in sicer en odstotek zaradi premajhne uskladitve leta 2021, ter 2,2 odstotka zaradi vsesplošne draginje. Frančiška Ćetkovič, predsednica Sindikata upokojencev Slovenije, pojasnjuje zahteve: "Menimo, da bi moral biti odstotek višji, izredna uskladitev višja, od štiri do pet odstotkov."

Na očitke, da so upokojenci spregledani, so se odzvali tudi v Srebrni niti, kjer opozarjajo, da danes povprečna pokojnina znaša manj kot 59 odstotkov povprečne plače. To razmerje pa bi moralo biti v prihodnje vsaj 70 odstotkov. "Danes, ko pravijo, da je 900 oziroma 880 evrov previsoka minimalna plača, naj si vsak izračuna, kakšna bo pokojnina. Jaz vedno rečem, ali se v tej državi piše bodočnosti barake, kruh in voda za starejše."

Vlada se bo tako poleg številnih drugih načrtovalnih reform v tem mandatu lotila tudi pokojninske.