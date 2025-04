Golob: Spremembe ne gredo na škodo sedanjih upokojencev

Socialni partnerji, ki v ponedeljek kljub napovedim niso podpisali dogovora o predlogu pokojninske novele, ki ga je pripravila pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta, so to storili danes. Podpisa se je udeležil tudi premier Robert Golob.

Premier Robert Golob je med cilji, ki so jih zasledovali pri predlagani noveli, izpostavil skrb za ustrezne pokojnine sedanjih upokojencev, skrb, da bo pokojninski sistem vzdržen še dolga leta in da bo javna blagajna lahko izplačevala ustrezne pokojnine tudi v prihodnosti ter skrb za zaupanje mlajših generacij, da bodo pokojnine še naprej ustrezno visoke oziroma dostojne, ko bo prišel njihov čas za upokojitev. "Vse te tri cilje je bilo treba zložiti v mozaik in ponosen sem, da je to vsem socialnim partnerjem uspelo," je poudaril Golob. Ocenil je, da je dogovor med socialnimi partnerji o pokojninski reformi zmaga dialoga in spoštovanja med akterji. Uravnoteženost pogajanj se po oceni premierja najbolj kaže v tem, da spremembe ne gredo na škodo sedanjih upokojencev. Po njegovih beseda so predvideni sistemski ukrepi, ko gre za dodatke; varstveni dodatek so administrativno razbremenili, letni dodatek pa sistemsko uredili, "kar pomeni, da ne bo več stvar posamezne vlade in posameznega proračuna". Uvedli so tudi nov zimski dodatek na tako "poskrbeli, da bodo vsi upokojenci poleg sedanjih dodatkov dobili še tako imenovano božičnico", je dejal premier.

Kot je pojasnil, bo prvi zimski dodatek izplačan že v letošnjem letu ob novembrski pokojnini in bo znašal 150 evrov, potem pa se bo dvigoval do leta 2030 za dvajset evrov letno. Sistemska ureditev vseh dodatkov je po njegovem pomembna tudi zato, ker so bili ti do sedaj prepuščeni vsakoletnim pogajanjem o proračunu, sedaj pa se je politika skupaj s socialnimi partnerji zavezala, da upokojencem to pripada in to postaja zakonska pravica, je poudaril.

Po predlogu pokojninske novele, ki ga je pripravila pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta, se bo zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 postopno podaljševala in bo od leta 2035 za dve leti daljša kot zdaj. Za tiste s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa bo znašala 62 let, za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa 67 let. Obdobje za izračun pokojninske osnove se bo od leta 2028 podaljševalo, od leta 2035 pa bo vključevalo najugodnejših zaporednih 40 let zavarovanja, pri čemer bodo pet najmanj ugodnih let izločili. Odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe se bo z zdajšnjih 63,5 odstotka od leta 2028 naprej postopno zviševal, od leta 2035 pa znašal 70 odstotkov. Pri usklajevanju pokojnin bodo bolj upoštevali rast cen življenjskih potrebščin in manj rast plač. Predvidena pa je tudi božičnica, in sicer že novembra letos.

Delodajalci zadovoljni, prispevna stopnja ostaja nespremenjena

"Največji dosežek tega dogovora je soglasna odločitev vseh treh strani, da se ohrani nespremenjena prispevna stopnje delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o katerem smo se pogajali, je namreč predvideval njen dvig iz 8,85 % na 12,5 %," so v odzivu zapisali predstavniki Združenja delodajalcev Slovenije, ki so prav tako med podpisniki dogovora. Prepričani so, da so z njim dosegli uravnotežen kompromis, ki po eni strani zagotavlja vzdržnost pokojninske blagajne ter dostojne pokojnine trenutnih in bodočih upokojencev, po drugi pa ne prinaša dodatne obremenitve že tako visoko obremenjenih plač v Sloveniji.

Dogovor bi morali podpisati že v ponedeljek