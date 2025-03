Pokojninska reforma: bodo upokojenci naj bi dobivali t. i. zimski dodatek

Tema današnje seje Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenje (OZS) je bila pokojninska reforma, obrtnikom in podjetnikom pa se je pridružil tudi minister za delo Luka Mesec. Sporočili so mu, da bo OZS dal soglasje k reformi, če ne bo prišlo do dodatnih obremenitev delodajalcev.

"V OZS smo že od samega začetka odločno nasprotovali dodatnim obremenitvam, ki bi jih lahko prinesla pokojninska reforma. Že ob napovedi poviševanja prispevnih stopenj smo imeli pomisleke. Verjamem, da je prevladal razum in da bomo prišli do rešitve, s katero delodajalci nimamo težav. Želimo ohraniti prispevne stopnje takšne, kot so, saj so plače v Sloveniji že sedaj nadpovprečno obremenjene, na kar nas opozarja tudi OECD. Poleg tega pa je tudi vlada napovedala, da bo sledila cilju razbremenitve plač. Za espeje prav tako ne sme priti do povišanj, nasprotujemo pa tudi uvedbi obveznega drugega stebra," je uvodoma dejal predsednik OZS Blaž Cvar.

Mesec je pojasnil, da pokojninsko reformo potrebujemo, ker se kot družba staramo. "Razmerje med upokojenci in aktivno populacijo se zelo spreminja. Čez 25 do 30 let bomo morali za pokojnine odšteti okrog 16 odstotkov BDP, zdaj odštejemo približno 10 odstotkov."

Pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta za pokojninske spremembe je v ponedeljek končala delo z vsebinskega vidika. Zdaj bo vlada pripravila osnutek dogovora o usklajenosti členov, ki naj bi ga socialni partnerji podpisali v ponedeljek.

Zimski dodatek za upokojence?

Med novostmi, ki so jih na zadnjih pogajanjih socialnih partnerjev o pokojninski zakonodaji predlagali na vladni strani, je nov sistemski dodatek za upokojence, t. i. zimski dodatek, je poročal Radio Slovenija. Neuradno naj bi zimski dodatek še letos ali najpozneje na začetku prihodnjega leta prejeli vsi upokojenci. Zaradi prehodnega obdobja naj bi se zneski po letih izplačevali v različnih zneskih, gibali pa naj bi se od 150 do 250 evrov.

Po neuradnih informacijah STA naj bi se v skladu s predlaganimi spremembami upokojitvena starost od leta 2028 postopno podaljševala s 60 na 62 let za tiste s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa oz. s 65 na 67 let za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe. Zadnje leto prehodnega obdobja bi bilo leto 2034.

Starostna meja bi se lahko znižala zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, služenja obveznega vojaškega roka in vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 20. letom starosti.

Za izračun pokojninske osnove bi po prehodnem obdobju, ki bi se začelo leta 2028, od leta 2035 naprej upoštevali 40 let zavarovanja. Pet najmanj ugodnih let za zavarovanca pa bi izločili.

Odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe naj bi se z zdajšnjih 63,5 odstotka po prehodnem obdobju zvišal na 70 odstotkov.