Slovenija
Pokojninska reforma: Prevara vseh generacij ali izboljšave za najranljivejše?

Ljubljana, 09. 10. 2025 08.35 | Posodobljeno pred 1 uro

24UR ZVEČER
71

Je pokojninska reforma uperjena proti delavcem, ki bodo imeli nižje pokojnine in bodo delali dlje, ali prinaša številna izboljšanja ravno za najbolj ranljive? Bo Delavski koaliciji uspelo zbrati 40.000 podpisov za razpis referenduma? Prepričani so namreč, da bo po reformi treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja. Nasprotniki referenduma odgovarjajo, da pobuda za referendum temelji na neustreznih trditvah. Kaj je torej res in kaj ne?

Čeprav večina sindikatov pokojninsko reformo podpira, so v Delavski koaliciji prepričani, da je usmerjena proti delavcem. Nasprotniki referenduma medtem poudarjajo, da njihova pobuda temelji na neustreznih trditvah, na ministrstvu pa vztrajajo, da pokojnine ne bodo nižje in da ni res, da bodo vsi delali dlje.

V oddaji 24UR ZVEČER so sinoči soočili Davida Švarca iz Delavske koalicije, ki je včeraj začela zbirati podpise za referendum, in Igorja Feketijo, državnega sekretarja na Ministrstvu RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

"Vzdržnost pokojninske blagajne so postavili izključno na pleča delavcev in upokojencev," je prepričan Švarc. To je po njegovem jasno že po tem, da se delodajalske organizacije v zvezi s tem sploh ne oglašajo. "Ker njihova prispevna stopnja – vložek v pokojninsko blagajno še vedno ostaja dvakrat nižji od tistega, ki ga plačujemo delavci. To razliko pa skušajo nekako pokriti s podaljšanjem delovne dobe, daljšim referenčnim obdobjem za izračun pokojninske osnove, s poslabšanjem usklajevanja pokojnin, manjšim vplivom plač na to, kar pa bo pomenilo bistveno nižjo realno vrednost pokojnin," našteva.

Feketija medtem opozarja, da je zelo pomembno, da se pogovarjamo o točnih podatkih ter celotni sliki. "Res je, da se prispevne stopnje niso spremenile, res je tudi, da že zdaj dajemo za pokojnine 24,35 odstotka svojih plač. In če bi se vrnili nazaj na stanje pred letom 1997, ko se je to spremenilo, bi dajali že 32 odstotkov," ponazarja državni sekretar. Pri tem se zaveda, da širokega družbenega soglasja o tem ni. "Je pa zelo pomembno, da se pogovarjamo o resničnih podatkih, ne pa o sloganih – da bomo vsi garali do onemoglosti. Čeprav vemo, da za tiste, ki so začeli delati pred 20. letom, ali tiste, ki dopolnijo 62 let, doba še naprej ostaja takšna, kot je."

Celotno soočenje si lahko pogledate v videu zgoraj.

pokojninska reforma referendum Delavska koalicija Ministrstvo za delo David Švarc Igor Feketija
  • Regal
KOMENTARJI (71)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
09. 10. 2025 10.00
+2
Veste kje je največji problem? V tem, da se je proračun v desetih letih povečal za 90%..!!!!....Daleč največ pa v zadnjih treh letih!!!!!
ODGOVORI
2 0
baldahin
09. 10. 2025 10.00
+1
Ob več kot 30 letnem izčrpavanju in plenjenju države s strani vseh dosedanjih vlad ne moremo zdaj pričakovati še bogve kako dobre penzije.
ODGOVORI
1 0
kiropraktik
09. 10. 2025 09.51
-2
Dokler bodo levičarji posegali v pokojninsko blagajno in delili denar brez osnove/ v ustavi piše, da je pokojnina socialna kategorija, ki je odvisna od vplačanih prispevkov/ bo blagajna prazna!
ODGOVORI
1 3
Mekenzi
09. 10. 2025 09.51
+0
Sedaj je tako, da mi ko smo delali 40let ali plus imamo veliko manj penzije, kot nekateri z 25let ki so šli v penzijo pred 20let ali več to je krivica, da ne govorimopenzionisti ki so se upokojiliv Jugoslaviji imajo tudi 1000 eurov več kot sedaj v Sloveniji. ŽALOSTNO, KDO BO ŠE DELAL ZA TAKO PENZION KOT MI KO SMO SLI V PENZION 2O20.😭😭🇸🇮
ODGOVORI
2 2
Julijann
09. 10. 2025 09.50
+1
Zibertmi, spet zavajaš nižje. Rop je že kot minister v vladi LDS uredil, da delodajalec prispeva manj za zaposlenega. Ko je bil PV pa je znižal odmerni procent na 70%.
ODGOVORI
2 1
Odisej25
09. 10. 2025 09.48
+0
Zanimiva je anketa, oziroma rezultati ankete o tem ali se odpovedujemo nožičnici? Čeravno skupno število odgovorov raste, je razmerje tistih, ki bi se odpovedali božičnici in tistih, ki se ne bi, vedno enako. To je približno 20% ljudi bi se odpovedalo in to je število enako tisti zvesti bazi SDS volivcev. Bo pa zanimivo izvedeti, koliko ljudi se bo prostovoljno odpovedalo božičnici in iz katere provenience bodo. Prepričan sem, da se nihče protovoljno ne bo odpovedal.
ODGOVORI
1 1
Castrum
09. 10. 2025 09.51
-1
Napaćno razmišljaš! Tistih 20% ki bi se odpovedalo, so zaposleni v JS, ker vedo da gre "delodajalcu" slabo in je tik pred bankrotom. So korektni.
ODGOVORI
2 3
Jernej Sekirnik
09. 10. 2025 09.51
+1
ne vem, kdo se bo odpovedal, če bo obvezna božičnica, kako se boš odpovedal, če mora delodajalec obvezno nakazati delavcu.
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
09. 10. 2025 09.46
-1
V Sloveniji je VSE uperjeno proti delavcem, to je realnost in ne črnogledanost. Bruto in neto skoraj 100% razlika, država nas ožema na polnom
ODGOVORI
3 4
janimir
09. 10. 2025 09.46
+1
Kako bodo prevarani tisti ki so v penziji ? Večini je bilo referenčno obdobje 10 let, potem 18, 24, sedaj 35. Mlajši so šli v pokoj, brez 40 let delovne dobe, dobivali bodo pokojnino dlje in višje. Kako so ti prevarani ? Še danes ni povprečje delovne dobe 40 let (še dolgo ne bo). Celi čas plačujejo samo novi upokojenci....Bo šlo ?
ODGOVORI
3 2
St. Gallen
09. 10. 2025 09.42
+0
Naj gre skozi reforma. Tako bo zraven zdravstvene se pokojninska uspesno zakljucena
ODGOVORI
3 3
bronco60
09. 10. 2025 09.42
+5
Že sedaj jih je ogromno v penziji dalj časa, kot so delali, tako, ali drugače.
ODGOVORI
5 0
Julijann
09. 10. 2025 09.45
+2
Le zakaj. Sem spodaj napisal! Tam do 1996 so ženske delale le 30 let , izračun pa super ugoden.
ODGOVORI
2 0
Odisej25
09. 10. 2025 09.40
+2
To je prav smešno. ''Strokovnjaki'' na tem področju ne znajo računati. Ena stran trdi, da izračuni kažejo, da bo bolje, druga pa nasprotno in nato odločanje prepustijo ljudem. Nekaj je narobo. Nekdo ne zna računati in sklepati. Ampak glede na to, da večina sindikatov meni, da je reforma dobro, bi rekel, da tisti, ki želijo sprožiti referendum, ne znajo računati. Ljudstvo bo odločilo. To je približno tako, kot . da bi matematikom postavil neko komplicirano matematično teorijo in bi se potem kregali, kdo ima prab. Ker se ne bi mogli zediniti, bi potem vprašali ljudstvo kdo ima prav. To enostavne ne gre. Koliko njih iz ljudstva, bi ta matematični račun poskušalo rešiti?
ODGOVORI
2 0
bronco60
09. 10. 2025 09.40
+2
Zanima me, kdo je tukaj ranljiv, delavec, ali tisti, ki poležavajo v senci???
ODGOVORI
2 0
kakorkoliže
09. 10. 2025 09.35
-1
Sp-ju, ki si sam plačuje prispevke se bo z dvemi leti podaljšanja upokojevanja krepko poznalo. Dve leti bo moral dlje plačevati prispevke ob tem pa bo dve leti prejel manj pokojnine.
ODGOVORI
1 2
Glavni_Baja
09. 10. 2025 09.39
+1
nidje veze 😁
ODGOVORI
1 0
trunck1
09. 10. 2025 09.32
-1
Neverjetno je, kako puklastemu vedno uspe nekaj slabega začeti in potem to prepustiti naslednikom in jim potem za boljšo popravljeno varianto metati polena pod noge. Dogovoril se ja za 42 let delovne dobe in enako 62 let minimalne starosti, vlada je leta dela zmanjšala na 40, ostalo pa je pri 62 letih starosti. Enako je bilo s Teš6, podpisal jep pogodbo s Francozi, potem pa lepo prepustil naslenikom, da so si polomili zobe, njegovi pa so si očitno obliznili prste.
ODGOVORI
5 6
kakorkoliže
09. 10. 2025 09.32
+4
Pokojninska reforma je prevara bodočih generacij. Edini cilj je bil plačevati manj in čim krajši čas.
ODGOVORI
6 2
Kuki_9
09. 10. 2025 09.31
+5
Če nekdo potrebuje oskrbo in je ne prejme, zaradi česar se mu zdravje poslabša, bi morala država samodejno prevzeti odgovornost – brez tožb in dolgotrajnih postopkov. V takih primerih bi moral posameznik samodejno prejeti jasno določeno odškodnino za neopravljeno oskrbo.
ODGOVORI
6 1
Ana desetnica
09. 10. 2025 09.27
+9
Človek se samo vpraša kje bodo dobili denar za pokojnine čez deset in več let. Ljudje bodo namreč kmalu živeli do 100 leta. Če se upokojijo po 40 letih delovne dobe (nimam nič proti, sem tudi sama zainteresirana stranka), je velika verjetnost, da bodo pokojnino dobivali dalj kot so delali. ... Ja, pričakujem še veliko reform v prihodnosti.
ODGOVORI
12 3
zibertmi
09. 10. 2025 09.27
-4
desnuhi lahko delite minuse kolikor hočete,rabelj pokojnin v preteklosti je bil janez janša.vključno s svojim glasom za pri zadnji reformi leta 96,ko je bil v vladi
ODGOVORI
9 13
Castrum
09. 10. 2025 09.39
-2
Leta 1996 je bil Janša v vladi? V kateri?🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 5
jogo
09. 10. 2025 09.52
-1
zibertmi. A ti ga že navsezgodej šlukaš? Janez je Drnovškovo vlado zapustil leta 93. Zadnja reforma je bila 2012, predzadnja pa leta 1999, pod LDS.
ODGOVORI
0 1
petka5
09. 10. 2025 09.25
-7
Odlocamo o vsebinski zadevi in ne politicni... in sdsovci sploh ne znate z dejstvi, dokazanimi komunicirat. Ker dokazov ta svoje kazi nimate
ODGOVORI
5 12
jogo
09. 10. 2025 10.00
petka5. Pa saj bodo o tem odločali delavci in ne politiki. Razen, če smaraš, da delajo samo desni, levi pa se na njihov račun šlepate.
ODGOVORI
0 0
petka5
09. 10. 2025 09.23
-8
Sds klet klofa lazi, samo da nasprotuje. Vi sds kletarji bi nasprotovali se, ce bi Golob rekel, dajmo sdsovcem 5 dni dopusta vec. Vi bi nasprotovali samo tato, jer je Golob to rekel. Ce bi pa hansa rekel, da vam ga bo vzel 5 dni, bi ga pa hvalili... seveda gospod jansa bravo, ti nam kar vzami bi govorili.
ODGOVORI
4 12
jogo
09. 10. 2025 09.57
petka5. E, tu se pa motiš. Jaz vzamem vse, pa tudi, če bi mi SLUČAJNO Robert kaj dal. Že res, da mi dopust kaj prida ne bi koristil, bi mi pa kakšen bon za par jurjov prav prišel. Saj veš, mi penziči radi potujemo po rajskih otočkih.
ODGOVORI
0 0
