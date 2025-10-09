Pokojninska reforma: Prevara vseh generacij ali izboljšave za najranljivejše?

V oddaji 24UR ZVEČER so sinoči soočili Davida Švarca iz Delavske koalicije, ki je včeraj začela zbirati podpise za referendum, in Igorja Feketijo , državnega sekretarja na Ministrstvu RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Čeprav večina sindikatov pokojninsko reformo podpira, so v Delavski koaliciji prepričani, da je usmerjena proti delavcem. Nasprotniki referenduma medtem poudarjajo, da njihova pobuda temelji na neustreznih trditvah, na ministrstvu pa vztrajajo, da pokojnine ne bodo nižje in da ni res, da bodo vsi delali dlje.

"Vzdržnost pokojninske blagajne so postavili izključno na pleča delavcev in upokojencev," je prepričan Švarc. To je po njegovem jasno že po tem, da se delodajalske organizacije v zvezi s tem sploh ne oglašajo. "Ker njihova prispevna stopnja – vložek v pokojninsko blagajno še vedno ostaja dvakrat nižji od tistega, ki ga plačujemo delavci. To razliko pa skušajo nekako pokriti s podaljšanjem delovne dobe, daljšim referenčnim obdobjem za izračun pokojninske osnove, s poslabšanjem usklajevanja pokojnin, manjšim vplivom plač na to, kar pa bo pomenilo bistveno nižjo realno vrednost pokojnin," našteva.

Feketija medtem opozarja, da je zelo pomembno, da se pogovarjamo o točnih podatkih ter celotni sliki. "Res je, da se prispevne stopnje niso spremenile, res je tudi, da že zdaj dajemo za pokojnine 24,35 odstotka svojih plač. In če bi se vrnili nazaj na stanje pred letom 1997, ko se je to spremenilo, bi dajali že 32 odstotkov," ponazarja državni sekretar. Pri tem se zaveda, da širokega družbenega soglasja o tem ni. "Je pa zelo pomembno, da se pogovarjamo o resničnih podatkih, ne pa o sloganih – da bomo vsi garali do onemoglosti. Čeprav vemo, da za tiste, ki so začeli delati pred 20. letom, ali tiste, ki dopolnijo 62 let, doba še naprej ostaja takšna, kot je."

Celotno soočenje si lahko pogledate v videu zgoraj.