Pokojninska reforma: starosti ne bi spreminjali, bi pa spodbujali kasnejšo upokojitev

Starostno pa se po veljavni zakonodaji lahko upokoji tudi tisti, ki ima najmanj 15 let zavarovalne dobe in je že star 65 let. V Sloveniji se zdaj dejansko v povprečju upokojujemo pri 62 letih. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlagajo več ukrepov za spodbujanje delovne aktivnosti starejših. Tako bi nadaljevali izplačevanje 40-odstotnega oziroma 20-odstotnega dela starostne pokojnine za delo po dopolnjenem 40. letu pokojninske dobe. Prav tako so njihov predlog denimo dodatni odmerni odstotek za delo po dopolnjenem 40. letu pokojninske dobe, delna upokojitev in subvencije za prispevke starejših.

V obdobju, ko bi bil delavec star od 55 do 60 let, bi uvedli karierni razgovor. V njem bi se zaposleni in delodajalec dogovorila o delovni aktivnosti v nadaljevanju, denimo o prilagajanju delovnih obremenitev.

Med izhodišči za razpravo je dvig najnižje pokojninske osnove, ki trenutno znaša 76,5 odstotka. Ta vpliva na višino vseh pokojnin. Poleg tega se bodo denimo pogovarjali o podaljšanju referenčnega obdobja z zdajšnjih 24 let in o dvigu odmernega odstotka. Še zlasti bi bil pogovor o dvigu odmernega odstotka aktualen, če bi se deležniki dogovorili o zvišanju meje za starostno upokojitev.