Pokojninska reforma v Uradnem listu: kaj prinaša nova ureditev?

Reforma po njegovih besedah ni bila lahka odločitev, a je bila nujna. "Z njo smo naredili korak v smeri vzdržnega, pravičnega in sodobnega sistema, ki spoštuje delo in krepi medgeneracijsko solidarnost," so premierjeve besede povzeli v uradu vlade za komuniciranje.

Kot so zapisali, se bodo spremembe uvajale postopoma, večinoma od leta 2028 do 2035. V letu 2026 pa se bodo uveljavile predvsem spremembe, ki izboljšujejo položaj upokojencev. Sistemsko ureja zimski dodatek, ki bo prvič izplačan že letos, predvidoma do 19. decembra. Znašal bo 150 evrov, v prihodnjih letih pa se bo povečeval.

Reforma ohranja 40 let pokojninske dobe, postopno pa dviguje starostno mejo za upokojitev s 60 let na 62 za tiste s 40 leti pokojninske dobe in s 65 let na 67 za tiste z vsaj 15 leti zavarovalne dobe. Starostni meji se bosta začeli postopno za tri mesece zviševati leta 2028. Za 40 let pokojninske dobe se postopno zvišuje odmerni odstotek na 70 odstotkov. Referenčno obdobje pa se postopno podaljšuje na 40 let, od katerih se bo odštelo pet najslabših let.

Odmerni odstotek, ki določa, v kolikšnem deležu od pokojninske osnove se odmeri pokojnina, zdaj za 40 let pokojninske dobe brez dokupa znaša 63,5 odstotka. Po reformi pa se bo leta 2028 začel zviševati in bo leta 2035 znašal 70 odstotkov.

Reforma širi tudi možnosti za dodatno višanje odmernega odstotka. To možnost bo mogoče izkoristiti v primeru ostajanja v aktivnosti po dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe oz. v prehodnem obdobju do leta 2034 po dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe brez dokupa. Prav tako je mogoče uveljavljati višji odmerni odstotek v primeru skrbi za otroka. Za višanje odmernega odstotka pa je mogoče uveljavljati tudi obvezno služenje vojaškega roka.