Pokojninska reforma v Uradnem listu: kaj prinaša nova ureditev?

Ljubljana , 18. 11. 2025 17.09 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
29

Pokojninska reforma je po tistem, ko t. i. Delavski koaliciji ni uspelo zbrati dovolj podpisov za razpis referenduma o njej, objavljena v Uradnem listu. Reforma je plod socialnega dialoga in predstavlja eno najpomembnejših reform te vlade, ocenjuje predsednik vlade Robert Golob.

Reforma po njegovih besedah ni bila lahka odločitev, a je bila nujna. "Z njo smo naredili korak v smeri vzdržnega, pravičnega in sodobnega sistema, ki spoštuje delo in krepi medgeneracijsko solidarnost," so premierjeve besede povzeli v uradu vlade za komuniciranje.

Kot so zapisali, se bodo spremembe uvajale postopoma, večinoma od leta 2028 do 2035. V letu 2026 pa se bodo uveljavile predvsem spremembe, ki izboljšujejo položaj upokojencev. Sistemsko ureja zimski dodatek, ki bo prvič izplačan že letos, predvidoma do 19. decembra. Znašal bo 150 evrov, v prihodnjih letih pa se bo povečeval.

Reforma ohranja 40 let pokojninske dobe, postopno pa dviguje starostno mejo za upokojitev s 60 let na 62 za tiste s 40 leti pokojninske dobe in s 65 let na 67 za tiste z vsaj 15 leti zavarovalne dobe. Starostni meji se bosta začeli postopno za tri mesece zviševati leta 2028. Za 40 let pokojninske dobe se postopno zvišuje odmerni odstotek na 70 odstotkov. Referenčno obdobje pa se postopno podaljšuje na 40 let, od katerih se bo odštelo pet najslabših let.

Odmerni odstotek, ki določa, v kolikšnem deležu od pokojninske osnove se odmeri pokojnina, zdaj za 40 let pokojninske dobe brez dokupa znaša 63,5 odstotka. Po reformi pa se bo leta 2028 začel zviševati in bo leta 2035 znašal 70 odstotkov.

Reforma širi tudi možnosti za dodatno višanje odmernega odstotka. To možnost bo mogoče izkoristiti v primeru ostajanja v aktivnosti po dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe oz. v prehodnem obdobju do leta 2034 po dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe brez dokupa. Prav tako je mogoče uveljavljati višji odmerni odstotek v primeru skrbi za otroka. Za višanje odmernega odstotka pa je mogoče uveljavljati tudi obvezno služenje vojaškega roka.

Pokojnina
Pokojnina FOTO: Shutterstock

Odmera vdovskih in družinskih pokojnin se bo postopno zvišala. Odmera vdovskih pokojnin se bo tako v skladu z reformo z zdajšnjih 70 odstotkov od osnove zvišala na 80 odstotkov. V prehodnem obdobju bo leta 2026 odstotek za odmero znašal 75 odstotkov od osnove.

Družinska pokojnina se za enega družinskega člana v skladu z reformo odmeri v višini 80 odstotkov od osnove, za dva v višini 90 odstotkov, za tri ali več pa v višini 100 odstotkov od osnove. V prehodnem obdobju bo leta 2026 za enega družinskega člana odmerjena v višini 75 odstotkov od osnove, za dva družinska člana v višini 85 odstotkov, za tri ali več družinskih članov pa v višini 95 odstotkov od osnove.

Referenčno obdobje, torej obdobje za izračun pokojninske osnove, se bo v obdobju od leta 2028 do 2035 z zdajšnjih najugodnejših 24 zaporednih let postopno zvišalo na najugodnejših 40 zaporednih let, pri čemer se bo odštelo pet najslabših let, ki niso nujno zaporedna.

Letni dodatek bo za uživalce pokojnin po novem izplačan v petih razredih, ne več v dveh kot po veljavnem zakonu. Uvedba petih razredov po pojasnilu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotavlja večjo pravičnost pri izplačilu letnega dodatka, saj ta v večji meri sledi višini pokojnine. Sprememba se uvaja že v letu 2026.

Razpon razredov bo od 160 do 470 evrov. Tisti z najnižjimi pokojninami bodo prejeli največji dodatek, tisti z najvišjimi pokojninami pa najmanjšega. Pri tem se na novo določa usklajevanje tega dodatka in cenzusov, in sicer v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom.

Prejemniki invalidskih nadomestil bodo letni dodatek prejeli v treh razredih v razponu od 160 do 270 evrov.

Novost reforme je zimski dodatek. Letos bo znašal 150 evrov, zatem pa se bo zviševal po 20 evrov letno in leta 2030 dosegel 250 evrov. Po tem letu se bo usklajeval enako kot transferji posameznikom in gospodinjstvom.

Pokojnine se bodo od leta 2026 do 2034 usklajevale tako, da bo v 50 odstotkih upoštevana rast plač in v 50 odstotkih inflacija. Kasneje se bo rast plač upoštevala vse manj, rast inflacije pa vse bolj, tako da se bo od leta 2045 rast plač upoštevala le še v 20 odstotkih, rast inflacije pa v 80 odstotkih.

pokojninska reforma upokojitev upokojenci
ZIPPO
18. 11. 2025 19.02
Delavska koalicija je zbrala 11 tisoč podpisov,potrebovala bi jih pa 40 tisoč za razpis referenduma o tem.Tisti,ki vemo kaj ni prav smo si vzeli 30 min za podpis.Vendar sami ne moremo doseči ničesar.SOLIDARNOST DRAGI SLOVENCI JE TA,KI NAS EDINO ŠE LAHKO REŠI.🇸🇮
ODGOVORI
0 0
Teofil
18. 11. 2025 18.53
To ni nobena reforma,kaj je z borčevskimi pokojninami,katere so bile dodeljene v prejšni državi,kaj je z priviligiranimi pokojninami,politikov,športnikov in kulturnikov,kje je kapica maksimalne višine prejemka( v Švici je 2400SFR).Pokojninska blagajna je last vplačevalcev in nihče nima pravice dodeljevat izredne pokojnine,lahko vendar iz strankarskih sredstev.
ODGOVORI
0 0
Omizje
18. 11. 2025 18.52
+2
pozabili na upokojence ki so bili ogoljufani od strani sdsa upokojeni z 57%
ODGOVORI
2 0
Dragica Cegler
18. 11. 2025 18.51
+2
Mene pa zanima,kakšno penzijo prejema nekdo,ki je 30 let na sociali.?A pri starosti nad 60 let se kar prejema socialno.Kwr ,če ke tako,pitem sexres ne splača delat 40 let za 180e več.
ODGOVORI
2 0
deny-p
18. 11. 2025 18.45
+1
Nikoli ni in me bo nova pokojninska reforma boljša od stare za upokojenca. Denarja je vedno manj v blagajni.....
ODGOVORI
1 0
bojer
18. 11. 2025 18.40
Še ena taka, manj ko delaš več dobiš, ..... upokojenci bodo reveži ......
ODGOVORI
0 0
Cupko
18. 11. 2025 18.31
+2
Ti že do sedaj nisoupoštevali zakona o dveh razredih letnega dodatka, sedaj pa so uzakonili, da bodo tisti, ki so malo oziroma nič vplačevali v blagajno dobili več. Še enkrat bi morali razložiti temu Mesečniku, da je za take zadeve institut socialnih prispevkov in ne pokojninska blagajna, ki bi morala temeljiti izključno na vplačanih prispevkih
ODGOVORI
2 0
Bolfenk2
18. 11. 2025 18.22
+3
Se pravi delovni ljudje bomo morali delati še več. Lenuhi na socialni, pa se nam bodo še naprej smejali s kavča. A ne bi raje organizirali prisilna javna dela za lenuhe na socialni in pridne delavce pustili v pokoj s 60 leti, da še imajo nekaj od življenja.
ODGOVORI
4 1
Bolfenk2
18. 11. 2025 18.20
+3
Torej tisti z nižjo pokojnino, ki so vplačevali manj v pokojninsko blagajno, bodo dobili višji letni dodatek??? Narobe svet. Tako je če vladajo levičarji.
ODGOVORI
4 1
zibertmi
18. 11. 2025 18.39
+1
in kako je to urejeno sedaj-isto
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
18. 11. 2025 18.16
+2
jank zakon ni pravičen, imamo še vedno tiste, ki prejemajo penzzijo in so šlis 15 najboljšimi leti, potem tistimi, ki so jih pri janšetovem zakonu ukradli na 58 %, potem tisti, ki so šli z najboljšimi 24 leti v penzijo in sedaj mi, ki bomo šli s 35 leti vplačil! Lažeš Jank, potem bi morali dati vse na isti imenovalec pri prejemanju pokojnin! tudi tiste, ki prejemajo že 40 let pokojnino, pri 35 letih delovne dobe ali 30 letih!
ODGOVORI
3 1
Magic-G-spot
18. 11. 2025 18.11
+2
Zelo ste malomarni da ste odstranili komentar in me niste obvestili.
ODGOVORI
3 1
Davao
18. 11. 2025 18.11
+5
Vsi upokojeni pred tem zakonom nismo za vojsko dobili čisto nič.Bil sem 14 mesecev v Jla,delal sem skoraj 41 let do upokojitve pri 60 ih letih.Dejansko sem izgubil 14 mrsecev del9vne dome zaradi vojske.To za obstoječe upokojence ,ki so morali v vojsko milom ali silom,ni pravično!
ODGOVORI
5 0
bobiv
18. 11. 2025 18.35
Ni res, tisti, ki 65 letih starosti niso imeli polne delovne dobe, de jim je priznalo 8 mesecev iz JLA, je pa res, da ni enako pravično za vse!
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
18. 11. 2025 17.38
+4
Bo Evtanazija rešila problem upokojencev, saj so biološki, socialni in Ekonomski nebodigatreba, višek za Golobiste, Partizane in Levičarje. Me zanima kdaj bodo tisti ki mečejo sekire v policiste, žvižgajo Slovenski himni in oni ki so 40 let stari otroki brez spremstva staršev nezakonito prišli...dosegli 40. let..?....
ODGOVORI
13 9
Vakalunga
18. 11. 2025 17.39
+7
Mimogrede po Borčevsko penzijo, pa še kar prihajajo ne iz hoste iz porodnišnic in zadeva se JIRBA...
ODGOVORI
12 5
jank
18. 11. 2025 17.56
+1
LOL, najprej preberi zakon in boš nehal halucinirat tako kot so ti povedali cerkveni in desničarski voditelji. To je bebavo kar počneš.
ODGOVORI
6 5
kakorkoliže
18. 11. 2025 17.35
+5
Delavska koalicija po začetnem navdušenju, kar na enkrat ni hotela zbirati podpisov. Le zakaj?
ODGOVORI
5 0
jank
18. 11. 2025 17.39
+4
Ni hotela? Ljudje so videli, da boljšega zakona ni mogoče pričakovati in zato na njihove pozive niso reagirali.
ODGOVORI
8 4
Sixten Malmerfelt
18. 11. 2025 17.52
+1
Jank ne nakladaj! Zakon je slab, nekateri bomo dobili najmanj 10 % manjšo odmero penzije, kakor če bi šli sedaj v penzijo!
ODGOVORI
5 4
jank
18. 11. 2025 18.02
+1
Zakon je pravičen, saj upošteva vplačila za 35 let delavne dobe, če se pogovarjamo o doseganju 40 let delavne dobe. Do sedaj pa so nekateri, zlasti s. p.- ji kalkulirali tako, da so si visoke plače in s tem prispeke plačevati samo 20 let, kar se jim je štelo za pikojnisko osnovo, ostalih 20 let pa so plačevali minimalne plače in prispevke. In prejema visoko pokojnino. Je to prav?
ODGOVORI
4 3
marker1
18. 11. 2025 17.35
+10
Cilj vsake nove reforme je podaljševanje delovne dobe in nižanje pokojnine.
ODGOVORI
11 1
kakorkoliže
18. 11. 2025 17.38
+7
In samo to je bil cilj. Delali boste dlje, torej boste prejeli manj penzij, ki bodo obenem nižje zaradi daljšega obdobja za izračun.
ODGOVORI
9 2
Polkavalčekrokenrol
18. 11. 2025 17.34
-7
In zdaj bo tovarna laži in sovraštva udarila po dr.Golobu,za silo je pokrpal tisto kar je Ivan zavozil,krivice ki so se zgodile upokojencem pa popravit ne more,zakon ni slab
ODGOVORI
5 12
marker1
18. 11. 2025 17.51
-2
Krivica je storjena samo z njegove strani. Podaljševanje delovne dobe in nižanje pokojnin je krivica. Še vse kar je Golob naredil je pokvaril.
ODGOVORI
4 6
Sixten Malmerfelt
18. 11. 2025 17.53
-1
Golob in Jan$ha sta oba dva nateguna pri penzijskem zakonu! Se mora sedaj s tem zakonom EU kredite odplačati, ki smo jih dobili pri covidu!
ODGOVORI
2 3
Polkavalčekrokenrol
18. 11. 2025 18.07
+1
@marker kdo podaljšuje delovno dobo,ostalo je 40 let,podaljšuje se starost na 62 let,a res ne znate čitat,pa napiši kdo bo imel pri 62 letih 40 let delovne dobe,tisti cajti ko je človek začel delat pri osemnajstih letih in neprekinjeno delal 40 let so zgodovina,že sedaj so stari 60 pa nimajo zadosti delovne dobe,bodite pametni,tu jamrate,narod pa noče v penzijo
ODGOVORI
4 3
