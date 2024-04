Meja za starostno upokojevanje bi se pomaknila na 67 let

Bomo po propadli zdravstveni in spodleteli davčni reformi dobili vsaj pokojninsko? Prenovljen pokojninski sistem kot glavni pogoj za upokojitev ohranja 40 let dela, premika pa mejo za starostno upokojevanje na 67 let, torej za tiste, ki bodo delali manj kot 40 let, napovedujejo avtorji reforme z ministrstva za delo. Vlada, ki bi sicer o izhodiščih morala odločati že v začetku leta, pa zaradi popravkov finančnega ministrstva še ni, se bo s predlogom predvidoma seznanila čez nekaj tednov. In če so premierjevi izbranci za področje ekonomije denimo pozdravili, da se pri izračunu pokojnine upošteva 40 let in ne več 24, so glede finančne vzdržnosti doslej znanega zadržani.