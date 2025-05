Pokojninska reforma: se obeta nov referendum?

Ali nas po referendumu, ki ga je zahtevala in na njem zmagala politična desnica, čaka še referendum, ki bi ga v mandatu levosredinske Golobove vlade izpeljali sindikati in tudi levi pol civilne družbe? 25 organizacij je poslancem postavilo dvotedenski ultimat, s katerim zahtevajo umik treh ključnih pokojninskih sprememb. Sicer oblasti grozijo z novim ljudskim odločanjem. "Če popustimo pri reformi, porušimo komaj zgrajen socialni dialog," v prvem odzivu sporočajo poslanci koalicije. So v ozadju res tudi zakulisne politične igrice, o katerih je govoril podpredsednik vlade Matej Arčon?