Koliko boste dobili? 'Pokojninski kalkulator' postal še natančnejši

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je nadgradil storitev Osebni informativni pokojninski kalkulator. Pri informativnih izračunih zdaj upošteva tudi osebne okoliščine, ki vplivajo na pogoje za upokojitev in višino pokojnine, ter preveri učinke ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa, so sporočili z ZPIZ.

Nova različica storitve Osebni informativni pokojninski kalkulator je na voljo na portalu Moj eZPIZ. Storitev je na voljo registriranim uporabnikom, medtem ko lahko Splošni informativni pokojninski kalkuator uporabljate brez registracije.

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili na ZPIZ, uporabnikom omogoča informativne izračune tudi ob upoštevanju okoliščin, ki lahko vplivajo na znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so denimo skrb za otroke, služenje obveznega vojaškega roka in vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 20. letom starosti. Nekatere od teh okoliščin vplivajo tudi na povečanje odstotka odmere pokojnine.

V simulaciji informativnega izračuna lahko uporabniki storitve na podlagi ročno vnesenih podatkov o okoliščinah, ki jih lahko uveljavljajo, pridobijo informacije o več možnih datumih upokojitve in pričakovanih zneskih pokojnine. Prav tako lahko tisti, ki pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine izpolnjujejo prvič v obdobju od 1. januarja 2026 naprej, v simulaciji izračuna z vnosom datuma zaključka zavarovanja oz. vnosom novega obdobja zavarovanja pridobijo informativni izračun predvidene višine pokojnine z upoštevanjem ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa (t. i. nadodstotkov), skladno z veljavno zakonodajo.

ZPIZ ob tem napoveduje, da bodo v naslednji fazi nadgradnje omogočili informativni izračun tudi tistim uporabnikom, ki so pogoje za upokojitev izpolnili že pred začetkom letošnjega leta in ostajajo v zavarovanju, lahko tudi kot uživalci dela pokojnine, delne pokojnine ali sorazmernega dela pokojnine.

Opozarja pa, da je "zaradi povečanega zanimanja uporabnikov in velikega števila izvedenih izračunov" lahko čas izvedbe posameznega informativnega izračuna nekoliko daljši.