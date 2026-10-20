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Slovenija

Koliko boste dobili? 'Pokojninski kalkulator' postal še natančnejši

Ljubljana, 20. 10. 2026 12.12 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
STA D.L.
Denar

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je nadgradil informativni kalkulator, ki zdaj poleg osnovnih podatkov natančneje upošteva še osebne okoliščine, kot so skrb za otroke ali služenje vojaškega roka.

Pokojnine
Pokojnine
FOTO: Shutterstock

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je nadgradil storitev Osebni informativni pokojninski kalkulator. Pri informativnih izračunih zdaj upošteva tudi osebne okoliščine, ki vplivajo na pogoje za upokojitev in višino pokojnine, ter preveri učinke ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa, so sporočili z ZPIZ. 

Nova različica storitve Osebni informativni pokojninski kalkulator je na voljo na portalu Moj eZPIZ. Storitev je na voljo registriranim uporabnikom, medtem ko lahko Splošni informativni pokojninski kalkuator uporabljate brez registracije. 

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili na ZPIZ, uporabnikom omogoča informativne izračune tudi ob upoštevanju okoliščin, ki lahko vplivajo na znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so denimo skrb za otroke, služenje obveznega vojaškega roka in vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 20. letom starosti. Nekatere od teh okoliščin vplivajo tudi na povečanje odstotka odmere pokojnine.

V simulaciji informativnega izračuna lahko uporabniki storitve na podlagi ročno vnesenih podatkov o okoliščinah, ki jih lahko uveljavljajo, pridobijo informacije o več možnih datumih upokojitve in pričakovanih zneskih pokojnine. Prav tako lahko tisti, ki pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine izpolnjujejo prvič v obdobju od 1. januarja 2026 naprej, v simulaciji izračuna z vnosom datuma zaključka zavarovanja oz. vnosom novega obdobja zavarovanja pridobijo informativni izračun predvidene višine pokojnine z upoštevanjem ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa (t. i. nadodstotkov), skladno z veljavno zakonodajo.

ZPIZ ob tem napoveduje, da bodo v naslednji fazi nadgradnje omogočili informativni izračun tudi tistim uporabnikom, ki so pogoje za upokojitev izpolnili že pred začetkom letošnjega leta in ostajajo v zavarovanju, lahko tudi kot uživalci dela pokojnine, delne pokojnine ali sorazmernega dela pokojnine.

Opozarja pa, da je "zaradi povečanega zanimanja uporabnikov in velikega števila izvedenih izračunov" lahko čas izvedbe posameznega informativnega izračuna nekoliko daljši.

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ZPIZ pokojninski kalkulator pokojnina upokojitev informativni izračun

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KOMENTARJI13

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20. 10. 2026 14.01
Ne upošteva pa poklicne pokojnine....
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0 0
Gernig
20. 10. 2026 13.56
Kateri nepismeni informatik dela navodila za uporabo?? Pa kdo se iz tega znajde? JEZUS KRISTUS
Odgovori
+1
1 0
Aristofan
20. 10. 2026 13.52
Ob nedelujočem, "tretje razredni crap" bi bila previsoka ocena, kalkulatorju se postavlja zanimivo vprašanje kdo je zunanji izvajalec informacijskih storitev za ZPIZ in koliko je zaračunal za najnovejšo "mojstrovino?"
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+2
2 0
2mt8
20. 10. 2026 13.40
" Vplačali boste 180.000€ v pokojninsko blagajno. Ko boste šli v pokoj, vas po povprečno v 5 letih pobralo. Ampak borčevske pokojnine so pa pomembne...
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+2
6 4
Ursooo
20. 10. 2026 13.44
Mislim, da so Plešec in njegova ekipa večnih poslancev in prisklednikov v parlamentu (brez enega samega dneva delovne dobe v gospodarstvu) v 35 letih parazitiranja pokradli več kot vsi borci skupaj.
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+2
3 1
SDS_je_poden
20. 10. 2026 13.36
Lep znesek kaže. Sicer ne vem kako, ker menda sem na sociali. Kolk pa vam kaj kaže, desnuhi? Bo za kruh?
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-2
3 5
Aristofan
20. 10. 2026 13.35
Veliko hrupa za nič. Pokojninski kalkulator je še slabši od prejšnjega, saj z njim sploh ne moreš izračunati simulacije, če se nameravaš upokojiti čez leto ali dve. Tudi sicer je aplikacija in celoten videz spletne strani izrazito retro, kot da jo je oblikoval nekdanji razvijalec Netscapa. Približno takšne so tudi njene funkcionalnosti.
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+2
3 1
Hugh_Mungus
20. 10. 2026 13.32
V letu 2026, ko večina ljudi do interneta dostopa preko mobilnih telefonov, dajo oni na uradni spletni strani navodila za dostop prek računalnika 🙈. Za povrh so imena zavihkov v navodilih zastarela. Recimo v navodilih je zavihek elektronske storitve, na spletni strani pa digitalne itd. Aja pa stran jim je dol padla. Polom
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+1
3 2
mlenn
20. 10. 2026 13.08
Kaj pa če bi vlada obravnavala draginjo in izvedla izredno uskladitev pokojnin?
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+1
5 4
prfox
20. 10. 2026 12.42
Kaj če bi uvedli pokojninsko kapico (nekateri prejemajo 3000-4000 eur) ?
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+10
15 5
Bombardirc1
20. 10. 2026 13.25
Kaj pa če bi uvedli plačno kapico, nekateri prejemajo 100000 €?
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-2
2 4
Ursooo
20. 10. 2026 13.43
Plačo nad 10.000 EUR lahko prejajo le deomkratični desnokrati, ki se spoznajo na gospodarstvo. Mahnić, Plešec, Heuss, Grims, Stevanović, Logar in ostali sesalci brez enega samega dneva delovne dobe v gospodarstvu.
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+3
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