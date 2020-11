Pokopališča samevala, prodajalci cvetja in sveč tako slabega leta ne pomnijo

Dan spomina na mrtve tokrat mineva brez množičnih obiskov grobov in druženja. Največje pokopališče v državi, ljubljanske Žale, so skoraj popolnoma samevale, drugačno podobo pa je kazalo tudi pobreško pokopališče v Mariboru. Ljudje, ki so kljub temu obiskali grobove, pa so nosili maske, upoštevali varnostno razdaljo, večina pa jih je na pokopališča prišla tudi samih ali v krogu ožje družine. Bistveno manj obiska so beležili tudi cvetličarji in svečarji.

Parkirišče pred ljubljanskimi Žalami je samevalo, brez množic ljudi pa so bile tudi stojnice in poti med grobovi. Tudi tisti, ki so na pokopališče le prišli, so presenečeno ugotavljali, da se ljudje držijo priporočil. Če je prejšnja leta največje slovensko pokopališče obiskalo tudi več 100 tisoč ljudi, je letos prišla le peščica. "Malo drugače je, kot je bilo prej, ampak se moramo prilagoditi situaciji,"je povedal eden od obiskovalcev. Precej drugačen prvi november kot v preteklosti se je kazal tudi na pobreškem pokopališču v Mariboru. Tudi tam je parkirišče pred pokopališčem samevalo, ljudje pa so se držali ukrepov. "Lani je bilo ljudi toliko, da smo se komaj premikali po pokopališču, letos pa je pokopališče skoraj prazno. Moram povedati, da se ljudje zelo držijo ukrepov," je povedal vodja pokopališča Pobrežje Boštjan Pušnik.

Manjši obisk seveda močno čutijo cvetličarji in svečarji. Le desetino vsega, kar so pripravili, so na primer prodali na stojnicah pred Žalami. Prodajalci cvetja in sveč, ki so vse upe polagali prav v prvi november, tako slabega leta ne pomnijo. Prodajalka cvetja Metka Kunaver je upala, da bo na pokopališče prišlo več ljudi, zato je na stojnico prišla že ob šesti zjutraj.

Tudi prodajalka sveč Tilka Šlajmer je razočarana na današnjim izidom. "Danes smo dobili 60 evrov. Groza! Še za bencin ne bomo zaslužili," je bila zgrožena. "V primerjavi z lanskim letom je letošnji obisk zelo slab. Že včerajšnji dan je bil katastrofa, današnji pa še večja. Zagotovo za 50 odstotkov manj kot lansko leto," pravi tudiSuzana Kramberger iz Svečarstva Kramberger. Če so ostanek cvetja običajno darovali župnijam, ga bodo letos zaradi zaprtih cerkva morali zavreči. "Mislim, da je treba to leto potrpeti, da bo mogoče drugo leto drugače, boljše in spet tako, kot smo bili navajeni v starih časih," je dejal vodja sprejemne pisarne Žale Domen Kokalj. Zaradi omejenega gibanja so grobovi letos bolj skromno urejeni, so pa nekateri položili cvetje in prižgali svečko na daljavo, s pomočjo dostavne službe.