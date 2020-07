Namesto savinjske celjska pokrajina, namesto gorenjske pa kranjska?

Bodo bodoče slovenske pokrajine, namesto dosedanjega predloga poimenovanj, ime dobile po največjih naseljih znotraj posamezne pokrajine? Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen namreč predlaga prav to - savinjska pokrajina bi tako postala celjska, pomurska pa murskosoboška. Da za to obstaja več razlogov, pojasnjuje predsednik komisije, ki med drugim pokaže na neenotnost poimenovanj v trenutnem predlogu, kjer so nekatere pokrajine poimenovane po rekah, druge pa zgodovinskih pokrajinah.

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen (KSZI) je Državnemu svetu in strokovni skupini, ki jo vodi dr. Boštjan Brezovnik, poslala strokovni predlog, v katerem predlaga poimenovanje pokrajin po imenu največjega naselja znotraj posamezne regionalne enote. Poimenovanje pokrajin v skladu s predlogom Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen: pomurska pokrajina - murskosoboška pokrajina štajerska pokrajina - mariborska pokrajina MO Maribor - MO Maribor koroško-šaleška pokrajina - velenjska pokrajina savinjska pokrajina - celjska pokrajina zasavsko-posavska pokrajina - trboveljska pokrajina dolenjsko-belokranjska pokrajina - novomeška pokrajina osrednjeslovenska pokrajina - ljubljanska pokrajina MO Ljubljana - MO Ljubljana gorenjska pokrajina - kranjska pokrajina goriška pokrajina - novogoriška pokrajina primorsko-notranjska pokrajina - koprska pokrajina Razlogov za to je več, pravi predsednik KSZI, dr. Matjaž Geršič. V dosedanjem predlogu je komisija opazila precejšnjo "neenotnost poimenovalnega vzorca oziroma poimenovalne motivacije", pravi Geršič. Savinjska pokrajina bi ime dobila po reki, gorenjsko pokrajino bi poimenovali v skladu s historičo pokrajino, osrednjeslovensko pa po lokaciji. Prav tako opozarjajo na "neustreznost sestavine slovenska", ki se pojavi le v enem primeru oz. v enem imenu pokrajine."To bi lahko koga zmotilo, saj so tudi vse ostale teritorialne enote slovenske," pravi predsednik KSZI. Dodaja, da predlog KSZI, glede poimenovanja po največjih naseljih znotraj pokrajine, zasleduje princip sistematičnosti in je neodvisen od števila teritorialnih enot in njihove zamejitve. Prav tako odpravlja dvobesedna poimenovanja. Glede poimenovanja po zgodovinskih pokrajinah na slovenskem ozemlju pa Geršič pravi, da so v komisij glede tovrstnega poimenovanja "rahlo zadržani". "Predvsem zaradi dejstva, da se meje novoustanovljenih pokrajin večinoma ne bodo skladale z mejami zgodovinskih pokrajin, prav tako pa za vseh 10 teritorialnih enot nimamo ustreznih zgodovinskih imen. Obe mesti z zaledjem sta seveda izjemi v tem sistemu poimenovanja." Po kritičnem odzivu na prvotni predlog 11 pokrajin, trenutni predlog Brezovnikove strokovne skupine predvideva ustanovitev desetih pokrajin, mestni občini Maribor in Ljubljana pa bi imeli poseben status. icon-expand Predlog, ki predvideva deset pokrajin ter posebni status Maribora in Ljubljane. FOTO: pokrajine.si V začetku novembra je sledil posvet pri predsedniku Borutu Pahorju, na katerem se je izkazalo, da v Sloveniji obstaja politična volja za ustanovitev pokrajin, a do uresničitve cilja je še dolga pot - najbolj se zatika pri začrtovanju meja.