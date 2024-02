Pol leta po ujmi: več sto objektov na seznamu za selitev, sproženih 10 tisoč plazov

Evropska komisija je Sloveniji že nakazala 100 milijonov evrov predplačila iz solidarnostnega sklada EU. Preostala sredstva solidarnostnega sklada v višini do 300 milijonov evrov lahko Slovenija pričakuje do aprila letos.

Samo za upravičene intervencijske stroške v avgustu je država občinam plačala dobrih 78 milijonov evrov, od tega je največ prejela Občina Prevalje, in sicer 10,2 milijona evrov. Tam so, kot je znano, intervencijsko zgradili nov vodovod.

Skupno je bilo iz državnega proračuna prizadetim prebivalcem, gospodarstvu, občinam ter v intervencije in sanacije vključenim različnim službam do vključno 14. januarja letos izplačanih 557,8 milijona evrov za pomoč in sanacijo posledic poplav, od tega so posamezniki, podjetja in občine v obliki solidarnostne pomoči in predplačil prejeli 414 milijonov evrov pomoči.

Je pa od 12. oktobra lani do sredine januarja letos ministrstvo za naravne vire in prostor 115 prizadetim občinam že izplačalo 218 milijonov evrov predujma za sanacijo. Občine so na podlagi prvih prejetih sredstev začele pripravo sanacijskih načrtov in naročanje potrebne projektne dokumentacije za izvedbo projektov sanacije.

V avgustovski ujmi je bilo zalitih ali poškodovanih okoli 12.000 stavb, na seznamu za morebitno preselitev, ki ga je vladna službe za obnovo po poplavah in plazovih objavila 8. januarja letos, pa je 348 objektov, a se seznam še spreminja in dopolnjuje. Z lastniki teh objektov od 15. januarja pristojni opravljajo pogovore o vseh možnostih in predvidenih postopkih.

Na državnem cestnem omrežju je bilo 4. avgusta lani postavljenih in evidentiranih 190 popolnih ali delnih zapor cest na skupni dolžini 584 kilometrov državnih cest. Trenutno je na glavnih in regionalnih cestah postavljenih še 16 polovičnih zapor in ena popolna, in sicer na cesti Dravograd–Trbonje. Za vse lokacije so v izdelavi izvedbeni načrti za sanacije, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

Po državi se je sprožilo okoli 10.000 zemeljskih plazov

Na državnem cestnem omrežju so narasle reke avgusta porušile štiri mostove, od tega tri čez Kamniško Bistrico v Stahovici, Domžalah in Beričevem ter most čez Mislinjo v Otiškem Vrhu. Povsod so postavili nadomestne montažne mostove. Poleg teh je med drugim Sloveniji v okviru mednarodne pomoči šest držav zagotovilo skupaj 14 mostov, ki so jih postavili na občinskih cestah v več občinah.

Direkcija za infrastrukturo je s pomočjo svojih koncesionarjev, ki so vzdrževalci cest, takoj po ujmi izvedla intervencijska dela za vzpostavitev prevoznosti na državnih cestah. Vrednost opravljenih del je znašala dobrih 40 milijonov evrov, dela za vzpostavitev prevoznosti pa so zaključili do 15. decembra lani.

V drugi fazi sanacije bodo dela, potrebna za končno sanacijo poškodb, izvedli na podlagi javnih naročil. Kot so navedli na direkciji za infrastrukturo, je ocenjena vrednost vseh sanacijskih del okvirno 40 milijonov evrov. Postopki oddaje del že potekajo, trenutno so pred podpisom tri pogodbe, v pripravi pa je še približno 20 javnih razpisov. Vsi javni razpisi bodo oddani do 31. marca letos, dela pa bodo, kot zagotavljajo na direkciji, po večini zaključena letos.