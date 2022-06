Pol milijarde za zdravstvo v prihodnjem letu in pol

Predlog interventnega zakona za zdravstvo naj bi vlada pripravila kmalu, z njim naj bi v letu in pol zagotovili dodatne pol milijarde evrov za zdravstvo. Prioritete pa so skrajšanje čakalnih vrst in ureditev dostopa do družinskih in drugih zdravnikov na primarni ravni. Minister se bo sestal z medicinskimi sestrami in zdravniki v osnovnem zdravstvu. Kaj vse bo v interventnem zakonu in kaj pričakujejo zaposleni v zdravstvu?

Glavni poudarki so namenjeni omilitvi posledic epidemije covida-19, pravijo na ministrstvu za zdravje. Določili bodo nekatere poklice v zdravstvu kot deficitarne, prav tako bodo iskali rešitve za hitrejše pridobivanje zdravniškega kadra iz tujine. V zakonu bo tudi prestrukturiranje svetov zdravstvenih zavodov in povečanje obsega opravljenih programov, kar naj bi skrajšalo čakalne dobe. icon-expand Zdravstvo FOTO: Shutterstock Del rešitev sledi predlogom medicinskih sester in družinskih zdravnikov, ki k temu dodajajo, da si želijo na primer še dodatnega zaposlenega v delovnih skupinah, kar bi zdravniku omogočilo, da bi se dejansko ukvarjal le z zdravljenjem in bolniki. Med drugim predlagajo tudi dodatne ambulante za paciente, ki ne morejo dobiti zdravnika in primerno nagrajevanje timov, ki bi dodatno delali v teh ambulantah. Osnutek zakona bo pripravljen do srede, ko se bo minister sestal najprej z medicinskimi sestrami, nato pa še s pediatri, družinskimi zdravniki in drugimi zaposlenimi v primarnem zdravstvu. Minister je povedal, da se bo jutri posebej o zdravstvenem interventnem zakonu pogovarjal s predsednikom vlade, na to temo sledi še sestanek vseh treh koalicijskih strank. Podrobnejša časovnica sprejemanja zakona bo sicer znana v prihodnjih dneh.